慈護宮圓醮放水燈遶境民俗活動　桃園警規劃交通疏導

▲桃園慈護宮今天傍晚起舉辦歲次乙巳年圓醮水燈繞境民俗活動，將在桃園市區繞境賜福，桃園警方籲請民眾配合繞道。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市知名廟宇慈護宮今（21）日傍晚將舉辦歲次乙巳年圓醮水燈繞境民俗活動，於傍晚5時30分起從桃園區介新街出發，繞行桃園區各重要道路，繞境期間在介新街豐林祠、三民路三段橋頭、民生路關聖帝君廟、南華街與中華路口、景福宮、成功大橋共6處立牌點停靠，並升立燈排，桃園警方將配合志工、義交在路口疏導交通，籲請民眾配合，讓這起宗教盛事圓滿完成。

▲桃園慈護宮今天傍晚起舉辦歲次乙巳年圓醮水燈繞境民俗活動，慈護宮各陣頭，還有舞龍獅陣等。（圖／桃園警分局提供）

桃園慈護宮指出，本次遶境活動安排慈護宮自組陣頭，包括「神轎、神將、北管、號角、牌陣、香案、舞龍獅陣、鑼鼓陣及神尊等」，於遶境行經路線進行拜廟儀式後駐駕復興路慈護宮，隊伍人數約300人。

▲桃園慈護宮今天傍晚起舉辦歲次乙巳年圓醮水燈繞境民俗活動，在主要街頭將立排。（圖／桃園警分局提供）

為使這起宗教民俗活動順利圓滿，桃園警分局事先與主辦單位進行溝通協調，對於繞境期間交通疏導及安全維護等事項進行充分討論，各主要路口均編排人員協助交通疏導，並有機動交管哨同仁即時疏導車流排除道路障礙，各里志工、守望相助隊與義交隊員也將協助執勤，籲請民眾配合指揮疏導，讓宗教盛事能圓滿完成。

▲桃園慈護宮今天傍晚舉辦圓醮水燈繞境活動，在重要街頭將立排。（圖／桃園警分局提供）

慈護宮表示，主要遶境路線如下：

桃園區介新街土地公（豐林祠）下午5時30分集合出發→左轉建新街->左轉 長沙街->右轉介壽路->左轉三民路三段（橋頭立排）->右轉復興路->左轉民生路->（關聖帝君廟立排）->左轉三民路二段->左轉中山路->右轉南華街（立排）->左轉中華路->左轉中正路->（景福宮立排）->右轉中山路->中山東路->右轉三民路一段->左轉成功路成功大橋（立排）。