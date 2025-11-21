20歲賓士哥闖禍畫面曝！詭偏連衝9車...她買完菜被撞輾險沒命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子昨（20）日下午駕駛白色駛賓士轎車行經中壢區龍岡路時，失控偏移撞擊路旁轎車，當時正打開後車門的莊姓婦人被撞倒還慘遭自己轎車輾過受傷，總計共9輛汽機車遭波及，現場一片狼藉。中壢警消據報到場處理，將受傷莊婦包紮送醫治療，全身多處擦挫傷，所幸意識清醒，並無生命危險。肇事劉姓男子酒測值為零，警方查出並無酒駕、毒駕等問題，肇事原因仍待調查釐清。

▲劉姓男子20日下午駕駛賓士轎車行經中壢區龍岡路失控撞上路旁9輛汽機車，還導致開車門放東西婦人被撞倒瞬間畫面。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，中壢交通中隊昨日下午1時許接獲通報，龍岡路一段發生交通事故，立即派員到場處理，20歲劉姓男子駕駛白色賓士轎車沿龍岡路一段往龍岡路二段方向直行，行經事故地點時，失控偏移撞上路旁黑色轎車，當時69歲莊姓婦人當時買完菜與自助餐開後門放置物品準備返家時，被賓士轎車撞擊後當場摔倒，還被自己的轎車輾過，導致全身多處擦挫傷。

▲劉姓男子20日下午駕駛賓士轎車行經中壢區龍岡路失控撞上路旁汽機車，造成9輛汽機車遭波及。（圖／中壢警方提供）

警消到場後，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，莊姓婦人意識清楚，隨即送往國軍桃園總醫院治療；警方對肇事駕駛劉男實施酒測，酒測值為零，警方查出劉男並無毒駕等問題，疑似沒看車前狀況肇事，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲劉姓男子20日下午駕駛賓士轎車行經中壢區龍岡路失控撞上路旁汽機車，造成莊姓婦人倒地受傷，救護人員到場施救。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車務必隨時注意前方及路側狀況，保持安全距離與適當車速，切勿分心或疲勞駕駛；行經路旁有車輛停放或有人上下車取物時，應減速慢行並隨時注意周遭動態，以確保行車與用路安全。

▲劉姓男子20日下午駕駛賓士轎車行經中壢區龍岡路失控撞上路旁汽車，撞擊碰撞現場。（圖／中壢警方提供）

▲劉姓男子20日下午駕駛賓士轎車行經中壢區龍岡路失控撞上路旁7輛機車，車主到場了解受損情況。（圖／中壢警方提供）