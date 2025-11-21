軟爛男專騙熟女感情！裝慘詐騙42萬當場放鳥　痴女心碎報警抓人

▲詐騙累犯且遭判刑確定金姓男子，今年1、4月間透過交友軟體誘騙2熟女借款共計42萬元，得款後藉機支開落跑，桃檢以詐欺罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有多次詐騙前科累犯遭判刑確定的金姓男子，今年1、4月間透過交友軟體認識不知情女子，在編織各種理由向2女借款共計42萬元，得款後藉機支開被害女子逃逸，2女子不甘受騙報警提告；桃園地檢署查出，被告金男有多次詐欺前科，且5年內再犯惡行重大，偵結依詐欺取財罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。

檢警調查，56歲的金姓男子曾於2015年間因詐欺詐得552萬餘元，被桃園地院判刑應執行有期徒刑2年，緩刑5年確定，後因未賠償被害人遭取消緩刑；2017年間因向他人詐取翡翠飾品案件，經台北地院判刑有期徒刑8月，緩刑5年確定，緩刑期間另犯詐欺案件，經撤銷緩刑確定；2017年11月間，再度以借貸與資金周轉60萬元，經桃園地院簡易判刑5月確定；2019年6月再度以借貸與資金周轉詐得50萬元，經桃園地院簡易判刑3月確定。

此外，金男於2017年以愛情詐騙方式，詐得104萬元，經桃園地院簡易判刑6月確定；金男以愛情詐騙手法詐騙分別詐得30萬元，經台北地院簡易判決有期徒刑6月確定，金男於2022年7月間假釋出獄。

未料，金男出獄未久仍不知悔改，今年1月間再度透過交友軟體認識劉姓女子，於1月29日晚間9時許，向劉女佯稱胞兄因酒駕需要35萬元保釋金，2人碰面後，金男假裝接到警方電話，對劉女稱「單日提領金額已達上限」，劉女將自己幾個帳戶內存款分別匯入金男帳戶，或領取現金交付給金男。金男取得款項後，藉口請劉女下車幫忙買菸，隨後駕車揚長而去且失聯，劉女才知受騙。

今年4月10日，金男從交友軟體認識張女，再度以愛情詐騙方式於4月26日午後向張女誆稱，自己大哥酒駕被逮，保釋金還差7萬元，因單日提領金額已達上限，希望張女幫忙。2人碰面後，金男駕車載張女到桃園區桃鶯路上某超商領取7萬元，金男得款後再度藉故張女下車幫忙買菸，再趁機駕車逃離且失聯，2名女子受騙分別報警提告。

桃檢複訊時，被告金男坦承犯行，檢方認為，金男已有多次詐欺前科，且遭法院判刑確定，5年之內再度犯案，詐騙手法與前幾案雷同，顯見對於刑罰反應力薄弱且惡性重大，檢方偵結依詐欺取財罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。