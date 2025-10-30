日月潭花火音樂嘉年華11/1再登水社　警公告交管疏導措施

▲2025日月潭花火音樂嘉年華首場於伊達邵碼頭盛大開演。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

2025日月潭花火音樂嘉年華首場煙火秀於9月20日在伊達邵碼頭圓滿落幕，第二場將於11月1日（星期六）晚間在水社中興停車場登場，結合音樂與煙火的表演預計吸引大量遊客前來觀賞；集集警分局為維持活動期間交通順暢及安全秩序，預先規劃交通疏導措施、強化車流引導，確保活動順利進行。

集集分局表示，已針對水社及向山周邊主要道路完成實施交通管制公告，屆時加強引導車輛依序進出，避免路段壅塞，也特別提醒，活動現場停車位有限，建議遊客多加利用大眾交通運輸工具，如高鐵、台鐵轉乘南投客運或日月潭接駁車前往，以減少車流壓力與等候時間。

▲▼日月潭花火音樂嘉年華活動交通管制公告。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方同時將於主要路口與停車場周邊，安排員警、義警、義交及民防人力全程協助指引疏導，維護交通秩序與行人安全。

集集分局呼籲，活動當天部分道路將實施臨時交通管制，駕駛人應遵從現場員警及導引人員指揮，切勿違規停車，以免影響交通及行人安全；民眾觀賞煙火時，應遵守現場安全規範，勿靠近施放區域，並共同維護環境整潔，展現良好旅遊品質。