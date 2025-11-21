　
社會 社會焦點 保障人權

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方昨（20）日上午在桃園區文中路與龍安街口處發現路口大塞車，員警發現一輛自小客車停在路口處不動，員警以巡邏車堵住自小客車後上前查看，發現駕駛邱姓男子昏睡在駕駛座上，員警猛敲車窗喚醒後，發現邱男手握俗稱「喪屍煙彈」，但邱男坦承徹夜未眠睡著了，但否認手握毒品，經員警帶回檢測後就是二級毒品依托咪酯，全案依毒品危害防制條例與不能安全駕駛罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方昨天上午在桃園區文中路、龍安街口處發現一輛自小客車停在路口中一動也不動，立即上前查看。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方昨天上午在桃園區文中路、龍安街口處發現一輛自小客車停在路口中一動也不動，立即上前查看。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天上午11時許，龍安派出所巡佐王人賢、警員徐良諭執行巡邏勤務，經過在文中路與龍安街口處，發現一輛自小客車竟停放路口處不動，導致後方車流嚴重回堵立即上前查看，員警查看發現駕駛躺在駕駛座上昏睡，手握著疑似「喪屍菸彈」等毒品。

▲桃園警方昨天上午在桃園區文中路、龍安街口處發現一輛自小客車停在路口中一動也不動，員警以巡邏車堵住上前盤查。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方昨天上午在桃園區文中路、龍安街口處發現一輛自小客車停在路口中一動也不動，員警以巡邏車堵住上前盤查。（圖／桃園警方提供）

為防止駕駛突然駕車衝撞，員警以巡邏車擋在自小客車前，猛敲車窗喚醒29歲的邱姓男子，邱男看到員警敲車窗，下車時一臉迷茫，員警詢問後，邱男辯稱昨晚開車到新店幫朋友慶生，狂歡整夜後沒睡覺，結束後獨自駕車由新店要返回樹林住處，半路不知不覺睡著，直到被警察叫醒，根本不知為何身會開到桃園。員警詢問手中煙彈是否為二級毒品？邱男否認辯稱就是一般電子煙，員警將其人車一併帶回派出所檢驗，經檢測後其煙彈確認為二級毒品依托咪酯，全案依毒品危害防制條例與不能安全駕駛罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方員警發現邱姓男子手握煙彈疑似二級毒品，將邱男帶回派出所偵訊與檢驗煙彈。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方員警發現邱姓男子手握煙彈疑似二級毒品，將邱男帶回派出所偵訊與檢驗煙彈。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局長王智民指出，吸食毒品危害終生健康，吸毒後導致意識不清且駕駛車輛猶如不定時炸彈，既危害他人生命安全至為惡劣。桃園警方今年迄今已查獲毒駕案件累計33件，未來將持續加強毒品掃蕩查緝，籲請民眾遠離毒品，切勿心存僥倖。

20歲賓士哥闖禍畫面曝！詭偏連衝9車...她買完菜被撞輾險沒命

阿北出庭不還卷宗！打傷法警還嗆法官是畜生、妓女　這下慘了

暗夜惡火奪命！公寓4樓竄出火煙　68歲父慘亡...女兒外出逃劫

11/19 全台詐欺最新數據

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

