桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子昨（9）日晚間7時許騎車上班途中，搖搖晃晃撞上一旁公車，黃男肇事後一度想逃逸，遭公車駕駛攔下，桃園警方據報到場處理，發現黃男混身酒味，連站都站不穩，員警實施酒測，酒測值高達每公升1.12毫克，幾乎已成泥醉狀態。黃男辯稱下午開始引用威士忌，但喝多少卻忘記了，員警依酒駕現行犯拘捕帶回偵訊，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓男子昨晚騎車上班途中醉醺醺撞上公車，圖為監視器畫面。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市黃姓男子昨晚騎車上班途中醉醺醺撞上公車，員警到場處理，黃男連站都站不穩。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局指出，昨天晚間7時許，中路派出所接獲通報，有機車騎士疑似酒醉擦撞公車後意圖逃逸，員警立即趕往處理，查出49歲黃姓男子騎乘機車撞上路旁公車，一度欲騎車逃逸被公車駕駛攔下。

公車司機向警方指稱，當時駕駛公車沿復興路往中山路方向行駛，黃男騎機車擦撞公車右前車輪後想離開現場，因此立即下車攔阻，發現黃男混身酒味，醉到說不出話，還站不穩跌倒了兩次。員警到場後立即實施酒測，酒測值高達每公車1.12毫克，員警當場驚呼「你完了！」立即依酒駕現行犯拘捕，帶回派出所偵訊。

▲桃園市黃姓男子昨晚騎車上班途中撞上公車，員警到場實施酒測。（圖／桃園警方提供）

警方偵訊時，黃男辯稱，昨天下午開始飲用威士忌，但不確定到底喝了多少，隨後晚間準備去上班，卻因酒醉發生車禍等語，警方訊後依不能安全駕駛罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方嚴正申明，酒駕零容忍，將持續加強取締酒駕勤務，籲請民眾切勿飲酒後駕駛上路，以免害人害己。

