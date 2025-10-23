　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

光復節3天連假　警政署通令全國警方做好交通疏導

▲警政署通令全台警方，做好光復節連假的交通疏導工作。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全台警方，做好光復節連假的交通疏導工作。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

10月24日至26日為光復節三天連假，預期全台將出現返鄉及旅遊車潮。警政署表示，已通令全國各地警察機關提前會勘易塞路段與觀光熱區，規劃交通疏導及突發事件應變勤務，並配合交通主管機關管制作為，確保車流順暢與民眾行車安全。

為分散國道壅塞車流，高公局將於10月24日至26日，每天0時至5時實施全線暫停收費，國道3號「新竹系統至燕巢系統」則採單一費率8折優惠。警方提醒，民眾可收聽警廣或使用「高速公路1968 APP」掌握路況與管制資訊，提前改道避塞。

▲警政署通令全台警方，做好光復節連假的交通疏導工作。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，光今年1到7月全台交通事故22萬9936件，較去年同期增2%；其中死亡1579人，減少6.7%。小客車事故主因為「有號誌路口轉彎車未禮讓直行車」及「右轉未依規定」，機車事故則以「未保持安全距離」與「看手機分心駕駛」最常見。警方呼籲民眾連假上路務必遵守「慢、看、停」，避免疲勞、邊開車邊用手機等危險行為。

警政署提醒民眾，連假期間國道部分路段將配合實施高乘載及匝道封閉等措施，建議駕駛人出門前先查詢路況並規劃替代路線，或改搭大眾運輸工具，才能平安出遊順利返家。

▲警政署通令全台警方，做好光復節連假的交通疏導工作。（圖／記者張君豪翻攝）

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盜採砂石還擺爛抗罰　屏東執行分署查封土地...追回300萬罰款

她嗆警「可憐喔」被捕　姊妹衝撞救援！下場一起進警局

快訊／非洲豬瘟警戒！台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」：共3425kg

高雄警送暖拾荒婦「幫買便當還加菜」　還助整理回收物

找223人頭詐北市旅遊補助　離職櫃台揭旅店老闆詐欺

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

冷血男酒駕撞死人落跑「臉插玻璃」超商買東西　法官重判14年

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

快訊／桃園鐵皮倉庫起火！「1男1女」疑受困失聯　現場搶救中

桃園客運司機暴摔學生滿臉血！交通局將裁罰　教育局曝校方4舉措

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

盜採砂石還擺爛抗罰　屏東執行分署查封土地...追回300萬罰款

她嗆警「可憐喔」被捕　姊妹衝撞救援！下場一起進警局

快訊／非洲豬瘟警戒！台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」：共3425kg

高雄警送暖拾荒婦「幫買便當還加菜」　還助整理回收物

找223人頭詐北市旅遊補助　離職櫃台揭旅店老闆詐欺

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

冷血男酒駕撞死人落跑「臉插玻璃」超商買東西　法官重判14年

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

快訊／桃園鐵皮倉庫起火！「1男1女」疑受困失聯　現場搶救中

桃園客運司機暴摔學生滿臉血！交通局將裁罰　教育局曝校方4舉措

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

社會熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

快訊／新莊槍擊案！1男一下車頸部中彈」　搶救無效亡

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

更多熱門

相關新聞

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣自20日開始下起驚人雨勢，雙北市區直到今日依舊大雨不斷。由於期盼的颱風假或是豪雨假沒放成，也讓台北市長蔣萬安臉書被灌爆。對此，「蔣師」民進黨立委王世堅今（22日）受訪時表示，說實在話，以風雨客觀調查出來的數字，是應該要放假啦，但現在連續假期特別多，這周又碰到補假，所以市府思考的時候就會有一點政治判斷，但希望就事論事，既然已經這麼規定，就不要怕企業界反彈，不過，既然蔣萬安市長已經做出決定，也可以向市民更妥善說明。

肯德基333神券限時12天回歸

肯德基333神券限時12天回歸

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

關鍵字：

警政署台灣光復節連假交通疏導

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面