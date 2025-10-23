光復節3天連假　警政署通令全國警方做好交通疏導

▲警政署通令全台警方，做好光復節連假的交通疏導工作。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

10月24日至26日為光復節三天連假，預期全台將出現返鄉及旅遊車潮。警政署表示，已通令全國各地警察機關提前會勘易塞路段與觀光熱區，規劃交通疏導及突發事件應變勤務，並配合交通主管機關管制作為，確保車流順暢與民眾行車安全。

為分散國道壅塞車流，高公局將於10月24日至26日，每天0時至5時實施全線暫停收費，國道3號「新竹系統至燕巢系統」則採單一費率8折優惠。警方提醒，民眾可收聽警廣或使用「高速公路1968 APP」掌握路況與管制資訊，提前改道避塞。

警政署指出，光今年1到7月全台交通事故22萬9936件，較去年同期增2%；其中死亡1579人，減少6.7%。小客車事故主因為「有號誌路口轉彎車未禮讓直行車」及「右轉未依規定」，機車事故則以「未保持安全距離」與「看手機分心駕駛」最常見。警方呼籲民眾連假上路務必遵守「慢、看、停」，避免疲勞、邊開車邊用手機等危險行為。

警政署提醒民眾，連假期間國道部分路段將配合實施高乘載及匝道封閉等措施，建議駕駛人出門前先查詢路況並規劃替代路線，或改搭大眾運輸工具，才能平安出遊順利返家。

