▲桃園慈護宮慶99重陽，千顆壽桃發送80歲以上長者。（資料照／慈護宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

後天就是重陽節了，桃園區慈護宮慶99重陽節、50週年宮慶暨紀念天上聖母得道，29日起展開為期三天系列慶典活動，備大、小壽桃千顆，致贈年滿80歲以上長者及蒞宮參拜者，並舉行盛大聯歡晚會，歡迎市民朋友參與。

桃園慈護宮主任委員簡征潭說：為期三天慶典活動中，慈護宮每天舉辦有祈安法會，為桃園地區廣大信眾及民眾祈福，歡迎大家踴躍參與，共同祈求國泰民安。

系列慶典活動第一天，發放99重陽節敬老大壽桃，29日（農曆9月9日）上午8時30分起開始發放，凡年滿80歲以上（民國34年次以前出生），蒞臨慈護宮參拜的長者，即可持身份證正本登記領取ㄧ斤重大壽桃，每人限領一顆，先到先領，全部ㄧ千顆，送完為止。

今年，因逢本宮遷建入廟安座50週年宮慶暨紀念天上聖母得道升天，往年的卡拉OK歡唱會，擴大改為聯歡晚會，並備小壽桃致贈。30日上午九時起，凡蒞臨慈護宮參拜者，即贈送一顆精緻小壽桃，數量一千顆，送完為止。

聯歡晚會於30日晚間6時起至9時30分止在廟埕廣場舉行，邀請藝人表演精彩節目外，並致贈觀眾每人一顆小壽桃，另在聯歡晚會中，還穿插有獎品豐富的摸彩活動，參與民眾參加。