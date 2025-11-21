買甜甜圈不到千元　印尼新住民成「外籍專屬抽」首位大獎得主

▲印尼籍新住民林小姐(Nora)抽中購物節萬元美金。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中購物節今年首度推出的「外籍專屬抽」昨日在活動累計消費突破百億元後同步公開，中獎得主究竟是誰引起不少關注。市府今（21）日證實，中獎者是一名來自印尼的新住民林小姐（Nora），她只是在百貨公司購買甜甜圈、金額不到千元，卻意外抽中萬元美金獎項。本以為是詐騙，直到先生協助反查電話、並打開APP確認推播訊息後，兩人才確定「真的是被幸運砸中了」。

市府經發局表示，林小姐來自印尼蘇門答臘，來台多年，不僅能以中文溝通，也在台中讀書、拿到學位後結識先生，婚後在西屯區定居。夫妻倆平時常在住家周邊散步採買，林小姐笑說，只是買個甜甜圈，沒想到會是人生第一次「專屬抽」的得主。

她透露，今年第一次下載購物節APP，是台灣朋友推薦的，綁載具、登錄消費流程算簡單，原本也沒特別期待會得獎，接到通知時才會不敢相信。林小姐表示，獎金將優先用在家中老舊電器更新，能中獎覺得非常幸運，也希望更多在台印尼朋友能一起參加。她透過鏡頭以英語及印尼語向同鄉分享好消息，語氣仍帶著驚喜。

經發局指出，今年台中購物節邀請6國代表擔任國際代言人，其中印尼駐台代表艾吏福也在名單內。林小姐在先生提醒下得知消息後笑稱「可能是代表帶來的好運」。印尼辦事處也在第一時間向中獎者表達祝賀，並感謝市府邀請參與活動，聽見「第一位外籍專屬抽得主是印尼同胞」更讓該處相當振奮。

經發局補充，購物節APP目前已有98個國家或地區的外籍人士下載，最多使用者來自印尼、馬來西亞及越南。外籍人士不僅可參加所有常態抽獎，也能額外獲得專屬抽獎機會，等於一筆消費可同時參加多次抽獎。外籍萬元美金獎項仍有兩組名額，經發局提醒，只要下載並登錄消費，下一位幸運者或許就在其中。

▲印尼駐台代表艾吏福祝賀，力推外籍朋友一定要參加。（圖／記者游瓊華翻攝）