台中購物節23天突破127億　「西屯楊先生」抱回百萬大獎以為詐騙

▲經發局提醒民眾踴躍登錄消費，月底將再送出百萬汽車與百萬現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲經發局長張峯源說明，購物節期間已有許多攤商導入數位支付，以因應活動帶來的大量客流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025台中購物節開跑23天，登錄金額在今（20）日突破127億元，市府上午在建國市場舉行「破百億、抽百萬」加碼抽獎，吸引許多民眾駐足圍觀。首名百萬得主由住在西屯區的楊先生抱回，他在接到通知電話時一度以為遇上詐騙，直到工作人員再三確認，他才放下心情，直呼「太意外了」。他表示，這筆獎金將用於房貸支出，為家庭減輕不少負擔。

現場也同步抽出購物節首次設置的「外籍人士專屬一萬美金」大獎，不少在台中的外籍居民特別到場觀禮，氣氛熱絡；另因APP下載量突破300萬次，市府加碼抽出「漢來日月行館住宿券」等獎項，鼓勵民眾持續使用數位服務。

市府秘書長黃崇典表示，台中購物節邁入第七屆，消費登錄金額不斷刷新紀錄，這份成績由市民共同創造，也象徵城市經濟動能持續擴張。他說，活動獲得國際與國內獎項肯定，代表台中在大型活動的操作與創新上已逐步與國際接軌。市府選在建國市場舉行抽獎，就是希望透過人潮流動帶動傳統市場買氣，讓基層攤商同樣受惠。

經發局長張峯源說明，購物節期間已有許多攤商導入數位支付，以因應活動帶來的大量客流；雖已抽出第一組百萬獎項，但每日、每週、每月及隔週的汽車大獎仍持續進行，最終的「好宅」壓軸獎也尚未揭曉，提醒民眾把握時間登錄消費。

數位發展局主任秘書沈志蒼指出，《台中通TCPASS》整合超過2600項市政與生活服務，是市府推動的核心數位平臺，下載量突破300萬次具有重大意義。今日抽出的住宿券為慶祝下載里程碑活動的第一份大獎，中獎者將由系統推播通知，須於明年1月3日前完成領獎。

▲台中購物節今日活動同場抽出天天抽三千元、美金一萬元獎項。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中購物節今日活動同場抽出天天抽三千元、美金一萬元獎項。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

11/18 全台詐欺最新數據

