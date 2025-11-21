　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

▲▼Abc牙醫聯盟。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

▲Abc牙醫聯盟。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」遭爆聘用密醫替病患看診，詐領健保費4000萬獲緩起訴，檢調還查出該集團涉嫌逃漏稅，集團中一家診所遭健保署裁罰739萬元，但俞姓負責人卻不願繳納，法務部行政執行署高雄分署收案後，立刻將俞姓負責人的股票、存款和期貨全部查扣，逼得他只好趕緊籌錢，繳清罰款。

Abc牙醫聯盟創立於2008年，由創辦人謝尚廷擔任總院長，學經歷豐富，政商關立良好，被稱為「牙醫教父」。集團診所主要分布於高屏地區，共有14家院所；此外，澳洲有4家、日本也有1家院所。

Abc牙醫聯盟在2023年3月遭民眾向衛生局檢舉，指旗下診所醫師為具牙醫師資格卻執行醫療業務，衛生局到場稽查，發現確有此事，依違反醫師法第28條，處分10萬元罰款，並函送高雄地檢署偵辦。

檢警追查，發現該牙醫集團聘用醫師多為波蘭、菲律賓「海歸」醫師，也就是俗稱的「波波醫生」，於國外就讀醫學院卻未實習，也未取得當地醫師執照，回台後即報考國考。檢警粗估，集團聘用10多名密醫，涉嫌詐領至少4000萬元健保費。

高雄地檢署在去年將全案偵結，由於謝尚廷等25人均坦承不諱，全部予以緩起訴處分3年，但須分別支付國庫6萬至1300萬元不等金額，總計9200萬元，並依法報請高雄高分檢核准後確定。

而集團中一家診所後來被由中央健保署裁罰739萬元，但俞姓負責卻遲遲未繳納罰鍰，因此被移送高雄分署強制執行，高雄分署收案後，迅速扣押其股票、銀行存款等資產外，更扣押其期貨帳戶，由於期貨交易具高槓桿特性，帳戶被扣押對義務人的財務運作造成極為重大的影響，義務人一查知期貨帳戶遭到扣押，為避免財產受到更大損失，立刻籌錢將積欠的739萬元全數繳清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」
月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷
快訊／韭菜大翻臉！驚爆1255.72萬違約交割
勞工處正副處長一起貪！　助惡企業「違規不用罰」
快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議
快訊／玉澤演台中遭騷擾！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
荒唐包裹照曝光！監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

勞工處正副處長一起貪！助惡企業「違規不用罰」　搜出現金禮券

快訊／國1「4車追撞」！小貨車駕駛受困車內　破門送醫搶救無效亡

軟爛男專騙熟女感情！裝慘詐騙42萬當場放鳥　痴女心碎報警抓人

荒唐包裹照曝光！花蓮監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

月世界「冒出2座百噸垃圾山」！1嫌遭羈押禁見　檢今再聲押3人

酒駕1分鐘害1命！停留6秒竟落跑　無良夫找妻頂罪2審判9年6月

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

勞工處正副處長一起貪！助惡企業「違規不用罰」　搜出現金禮券

快訊／國1「4車追撞」！小貨車駕駛受困車內　破門送醫搶救無效亡

軟爛男專騙熟女感情！裝慘詐騙42萬當場放鳥　痴女心碎報警抓人

荒唐包裹照曝光！花蓮監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

月世界「冒出2座百噸垃圾山」！1嫌遭羈押禁見　檢今再聲押3人

酒駕1分鐘害1命！停留6秒竟落跑　無良夫找妻頂罪2審判9年6月

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

快訊／「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅　食藥署令下架

是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

曖昧關係怎麼突破？「5個行為」揭露他的真心話

林映唯「升格人妻」婚禮哭成淚人兒！　老公承諾：當她的ATM「無上限提領」

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

石知田《太陽》太壞「掉粉又收威脅Emoji」　李沐認撞臉Fumi阿姨

台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

社會熱門新聞

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

悍女拿衣架暴打男友嗆「公開愛愛片」

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

即／新竹縣某國中驚傳墜樓　女老師曾投訴霸凌亡

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

68歲水電工性侵人妻　夫怒砸他家天公爐

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

即／影射馬郁雯低價陪價　「雙重詆毀」判4月

中市府+警察聯手檢舉　下架賓賓哥7影片

更多熱門

相關新聞

64公斤黃金同場拍賣　新北分署請警方維安

64公斤黃金同場拍賣　新北分署請警方維安

行政執行署新北分署強制執行11家貴金屬公司逃稅共7億餘元，訂於下周二（11日）公開拍賣查扣黃金共64公斤，號稱「年度最閃亮」、行政執行機關歷來最大規模黃金拍賣會，包括金條65條、金磚22塊，與金元寶、金豆等物，依黃金條塊現價計算，市值超過2.5億元，新北分署已請警方屆時維安，歡迎有意者競標。

欠稅165萬竟脫產　他關3天服軟還錢

欠稅165萬竟脫產　他關3天服軟還錢

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

家寧否認擅改「眾量級」密碼　聲請Andy老師作證

家寧否認擅改「眾量級」密碼　聲請Andy老師作證

關鍵字：

Abc牙醫聯盟詐健保逃漏稅739萬

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面