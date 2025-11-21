Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

▲Abc牙醫聯盟。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」遭爆聘用密醫替病患看診，詐領健保費4000萬獲緩起訴，檢調還查出該集團涉嫌逃漏稅，集團中一家診所遭健保署裁罰739萬元，但俞姓負責人卻不願繳納，法務部行政執行署高雄分署收案後，立刻將俞姓負責人的股票、存款和期貨全部查扣，逼得他只好趕緊籌錢，繳清罰款。

Abc牙醫聯盟創立於2008年，由創辦人謝尚廷擔任總院長，學經歷豐富，政商關立良好，被稱為「牙醫教父」。集團診所主要分布於高屏地區，共有14家院所；此外，澳洲有4家、日本也有1家院所。

Abc牙醫聯盟在2023年3月遭民眾向衛生局檢舉，指旗下診所醫師為具牙醫師資格卻執行醫療業務，衛生局到場稽查，發現確有此事，依違反醫師法第28條，處分10萬元罰款，並函送高雄地檢署偵辦。

檢警追查，發現該牙醫集團聘用醫師多為波蘭、菲律賓「海歸」醫師，也就是俗稱的「波波醫生」，於國外就讀醫學院卻未實習，也未取得當地醫師執照，回台後即報考國考。檢警粗估，集團聘用10多名密醫，涉嫌詐領至少4000萬元健保費。

高雄地檢署在去年將全案偵結，由於謝尚廷等25人均坦承不諱，全部予以緩起訴處分3年，但須分別支付國庫6萬至1300萬元不等金額，總計9200萬元，並依法報請高雄高分檢核准後確定。

而集團中一家診所後來被由中央健保署裁罰739萬元，但俞姓負責卻遲遲未繳納罰鍰，因此被移送高雄分署強制執行，高雄分署收案後，迅速扣押其股票、銀行存款等資產外，更扣押其期貨帳戶，由於期貨交易具高槓桿特性，帳戶被扣押對義務人的財務運作造成極為重大的影響，義務人一查知期貨帳戶遭到扣押，為避免財產受到更大損失，立刻籌錢將積欠的739萬元全數繳清。