「年度最閃亮」64公斤黃金同場拍賣　新北分署11/11開放競標

▲行政執行署新北分署訂於11/11首度公開拍賣64公斤黃金，預先提供QR Code與照片吸引買氣，歡迎有意者競標 。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

行政執行署新北分署強制執行11家貴金屬公司逃稅共7億餘元，訂於下周二（11日）公開拍賣查扣黃金共64公斤，號稱「年度最閃亮」、行政執行機關歷來最大規模黃金拍賣會，包括金條65條、金磚22塊，與金元寶、金豆等物，依黃金條塊現價計算，市值超過2.5億元，新北分署已請警方屆時維安，歡迎有意者競標。

這是新北分署首度拍賣如此大批黃金，來源為設址雙北地區的11家貴金屬公司，被國稅局查獲欠繳2008年到2012年營利事業所得稅暨營業稅罰鍰，共7億7417萬餘元，這11家公司登記負責人均不同，都已歇業、名下無資產。

國稅局將本案移送新北分署強制執行，幸運發現台中地檢署2012年偵辦這11家公司涉犯《公司法》案件，查扣本案64公斤黃金，經委請鑑定，確認其中49塊瑞士Metalor美泰樂金條，每塊重約996公克到998公克，純度均為AU99.99%。

此外，還有黃金磚22塊，重量介於137克到1496克，黃金純條16條、每條重約187克，2塊金元寶每塊各重約37.5克，以及1顆重約6.9公克的小金豆，成色各為99.99%到98%之間。

黃金現價以台銀今日牌價為例，每台兩為15萬1778元，每公克為3996元，若為黃金條塊，每公斤牌價402萬1570元，每100公克為40萬4181元。

新北分署訂於下周二11月11日上午10點，在新北分署11樓會議室一次公開拍賣這批黃金，將90個品項分成22標，有意應買民眾，須於當天上午8點30分到9點40分，親赴新北分署12樓為民服中心，以金融機構本行票據繳納100萬元保證金。

▲▼行政執行署新北分署訂於11／11首度公開拍賣64公斤黃金，預先提供QR Code供有意者競標者運用，上為 應買意願調查，下為拍賣物清冊。（圖／新北分署提供）

這場拍賣號稱行政執行機關歷來最大規模黃金拍賣會，底價不公開、價高者得，64公斤金條金磚雖欠缺保證書，估計市值仍逾2.5億元，目前暫存於國稅局保險箱，屆時移到新北分署統一展示，新北分署已請轄區警方協助維安，拍賣室僅限投標人進入，由專人導引並管制路線，每位投標者最多帶1位陪同者憑證入內。

新北分署表示，公開拍賣都會全程上網直播，有意應買者，可掃描新北分署製作的「應買意願調查」與「拍賣物清冊」QR Code，或到新北分署官網https://www.pcy.moj.gov.tw/，事先詳閱拍賣資訊，得標一律匯款支付，現場不收現金或刷卡，新北分署並提醒得標人現場取物後，請注意自身安全。