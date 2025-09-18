家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播：原來不是只有我看

網搜小組／劉維榛報導

Andy與家寧分手後鬧翻，尤其張家帳本不清、逃漏稅超過1600萬，遭到新北地檢署起訴。開庭時，僅妹妹張家芸認罪，承認找人頭幫逃漏稅，父母跟家寧則皆不認罪。網紅「廣告小妹」則是發現另一個有趣插曲，很多人都在討論妹妹髮質超好，笑虧「是基因好，還是設計師找得好，或是髮膜真的有用？」

廣告小妹在臉書表示，之前她就聊過家寧的頭髮，烏黑亮麗又柔順，真的十分完美，而昨日張家一家四口現身新北地院時，妹妹張家芸戴著鴨舌帽，一襲全黑打扮看似低調，飄逸的微捲長髮反而是焦點。

廣告小妹不禁笑虧，真的不是只有她注意到這個，接著又笑問「膚淺的不只有我！她們倆是基因好，還是設計師找得好，還是髮膜真的有用？」

▲家寧妹（張家芸）全身黑認罪，飄逸長髮意外成焦點。（圖／記者黃哲民攝）



底下網友也熱議，「我以為只有我注意到妹妹的髮質」、「妹比較像網紅」、「我也只看到她閃亮亮的頭髮，有用哪個洗髮精的卦嗎」、「錢花下去，髮質就好」、「我也看她的頭髮！亮麗捏」、「只要錢夠多，這樣保養沒問題的」、「之前在新聞上看到貴婦奈奈的頭髮也很好」、「不約而同姊妹穿『黑白郎君』出庭，感覺出庭就是我的OOTD」。

新北地檢署今年7月30日依業務侵占、背信等罪起訴家寧媽曾淑惠；幫助逃漏稅罪起訴家寧爸張國龍、張家芸；家寧則是依妨害電腦使用罪被起訴。昨日法院首度開庭審理，庭上僅張家芸承認找人頭幫逃漏稅，父母與家寧則不承認自己被起訴的犯行，整個開庭僅花35分鐘就結束，法官仍諭知移由審理庭重新分案一併處理。

對比妹妹張家芸全黑裝扮，家寧則是以白色襯衫與長褲「全白現身」，看似為證明自己的「清白」。她受訪一開頭就稱要「捍衛自己」，表示外界很關心錢跟帳冊的問題，其中錢的部分檢調已經查清張家帳戶的全部金流，「證實我沒有侵占任何人的款項」，至於帳冊部分，家寧強調自己過去完全不知情，「這點檢調已經確認」。

張家寧說明，起訴後她已經繳交全部資料，「希望網友、媒體，可以在評論及報導時，基於事實跟理性，不要把我沒做的事情加在我身上」，受訪結束後，家寧在現場深深一鞠躬，隨後快步離去。