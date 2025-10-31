　
社會 社會焦點 保障人權

賣屋欠稅165萬竟脫產賴帳！新北分署聲請管收關　他關3天服軟還錢

▲▼新北陳姓男子賣屋欠繳165萬餘元稅捐涉脫產賴帳，被行政執行署新北分署聲請管收獲准，關3天軟化還錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北陳姓男子賣屋欠繳165萬餘元稅捐涉脫產賴帳，被行政執行署新北分署聲請管收獲准，關3天軟化還錢。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名陳姓男子去年（2024年）賣屋逃漏165萬餘元稅捐，並清光名下資產提現或匯入親友帳戶，企圖藉此規避強制執行，仍被行政執行署新北分署查出他2個月出國4次，其實有錢，他辯稱出國賭輸140萬元無力繳稅，最終被新北分署管收，直到3天後他吐出50萬元還錢，新北分署才准他獲釋，但須依約分期付款。

30多歲陳男去年6月時出售名下位在台中市西屯區的房產，欠繳房屋及土地交易所得稅165萬餘元，今年（2025年）2月被國稅局移送新北分署強制執行，他被新北分署限制出境，到案均稱名下無財產，始終提不出還款計畫。

新北分署查出他賣屋扣除貸款與稅費，結餘627萬餘元，卻分批匯入祖母、姑姑、叔叔等親友帳戶，並提領上百萬元現金清空，接著賣掉名下所有股票，領光約180萬元就是不繳稅，但他去年7月到8月頻繁出國4次，可見其實有錢。

▲▼新北陳姓男子賣屋欠繳165萬餘元稅捐涉脫產賴帳，被行政執行署新北分署聲請管收獲准，關3天軟化還錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北陳姓男子賣屋欠繳165萬餘元稅捐涉脫產賴帳，被行政執行署新北分署聲請管收獲准，關3天軟化還錢。（圖／記者黃哲民攝）

陳男辯稱匯給親友的錢是還債，出國是陪妻子旅遊慶生，他在澳門賭場想「拚一把」，結果把身上140萬餘元現金輸光，現在只能按月攤還3000元。

新北分署認定陳男有清償能力，卻脫產拒不履行，所提分期方案跟欠稅金額顯不相當，今年10月27日據此向新北地院聲請管收獲准。

陳男被送進台北看守所內的管收所，失去自由的第3天終於態度軟化，於10月29日提出具體分期付款方案，並先繳納50萬元頭期款，又聯絡叔叔當他的保人，新北分署同意釋放他，提醒他須依約還款。新北分署呼籲民眾若滯納稅費或罰鍰等公法上金錢給付義務，切勿心存僥倖脫產規避執行，以免被拘提、管收及限制出境。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賣屋欠稅165萬竟脫產賴帳！新北分署聲請管收關　他關3天服軟還錢

