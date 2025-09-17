家寧出庭否認擅改「眾量級」密碼　聲請Andy老師作證對質

▲家寧17日到新北地院首度出庭，否認擅自修改「眾量級」頻道登入密碼，聲請傳喚昔日搭檔前男友Andy老師（王崇睿）作證對質。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

YouTube前「眾量級」搭檔Andy老師（王崇睿）與家寧分手拆夥後，家寧與妹妹及父母捲入公司帳目不清的官司漩渦，被起訴涉犯逃漏稅、業務侵占與妨害電腦使用等罪嫌，新北地院今（17日）首度開庭，家寧與父母3人身穿白衣、否認多數罪名，唯一認罪的家寧妹全身黑，開完庭搶先離開，家寧與媽媽並聲請傳喚Andy對質，法官諭知擇期再開庭。

家寧一家四口今出庭穿著分成黑白2大陣營，家寧父母白衣黑褲先抵達法院，接著家寧白衣白褲現身，抬頭挺胸、步履自信，及臀長髮隨風輕搖、毫不凌亂，家寧妹黑衣黑褲黑帽黑口罩閃躲媒體鏡頭、最後到場，4人入庭前都不回應媒體發問。

▲家寧妹穿得一身黑到新北地院出庭，承認幫助逃漏稅捐罪。（圖／記者黃哲民攝）

庭訊中，現仍任群海娛樂公司負責人的家寧媽，否認業務侵占「眾量級」YouTube頻道流量收益、臉書廣告收益與蝦皮平台周邊商品收入共3000餘萬元。辯護律師指出，家寧父母經營群海公司管理「眾量級」營運，全力支援拍片所需軟硬體、影片構思與出外景，這些都是成本。

律師表示，當初是王男將這些收益綁定家寧爸的帳戶收取，家寧媽主觀無不法意圖，因王男遲沒要回這些錢，家寧媽才「誤認」王男要「感謝夫妻照顧跟協助的恩情」。檢方起訴指出，王男沒同意把頻道收益當成「孝親費」無償贈送家寧父母，辯護律師今庭訊未用「孝親費」這3個字。

▲家寧媽（右）否認業務侵占與背信，僅承認逃漏稅，願跟Andy老師（王崇睿）調解，家寧爸（左）否認所有指控。（圖／記者黃哲民攝）

此外，家寧媽否認業務侵占群海公司業配收入共1281萬餘元。律師指稱，這筆錢最後已匯入王男與家寧帳戶，用於支付酬勞、獎金和代付款等，實無侵占行為。

家寧媽更否認擅自註冊「眾量級」商標、以及私吞商標權收入109萬餘元，聲稱王男與家寧事先都同意。律師表示，我國商標權採註冊保護主義，無人註冊的商標都可申請登記，群海公司也沒委任家寧媽註冊「眾量級」商標，此部分應不構成背信罪嫌。

家寧媽僅承認用人頭虛報群海公司薪資支出藉此逃漏稅，聲稱已委託會計師和稅捐單位重新核算金額，確定後會陳報法院。

▲Andy老師（王崇睿）被家寧與家寧媽聲請出庭作證對質。（圖／翻攝自IG）

辯護律師指出，本案源於帳目、金流龐雜，以致王男因持股、獎勵、分紅比例與家寧媽意見不一致，近期陸續整理資料後，家寧媽願跟王男協商善後事宜，希望法院協助排定調解，不過家寧媽仍要聲請傳喚王男作證。身為告訴人的王男今沒出庭，委任律師說會轉達王男，再陳報有無意願調解。

被起訴涉嫌幫助逃漏稅的家寧爸，否認所有指控，聲稱他的帳戶是老婆在管、手機是老婆在用，他另有做紙箱、送貨等工作，手機常沒帶在身上，未參與本案，也不清楚老婆用他手機傳送與接收的訊息。

家寧妹承認幫助逃漏稅捐罪，辯護律師替她主張偵審期間都坦承提供朋友證件給媽媽，對於資料用途「非有全然明知」，加上年輕無前科、犯行危害不大，請求輕判與緩刑，也不聲請調查證據，希望採用簡式審判程序盡快結案。

家寧被控涉及業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌，均已不起訴，但她分手後變更眾量級頻道登入密碼、未經共同創立頻道的王男同意，致王男經營頻道的心血被整晚端走，此部分被起訴涉犯無故變更他人電磁記錄罪嫌，法定最重可判刑5年。

家寧今庭訊正襟危坐、神情嚴肅不認罪。辯護律師指稱2024年4月王男和家寧分手，約定家寧單獨取得「眾量級」頻道所有權，並變更登入密碼、備援信箱與頻道綁定的營利帳戶，顯見雙方已同意，否則無需進行如此複雜的操作，但檢方起訴都依王男的陳述，因此也聲請傳喚王男作證對質。

法官諭知今庭訊屬於審查程序，初步過濾案情與被告的答辯，因4人中有3人不認罪，將移交審理庭重新分案，連同家寧妹的認罪、家寧媽請求的調解，一併處理較適宜，擇期再開庭。