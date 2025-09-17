　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家寧「維護公司權益」告母求償！被問開庭誰代表公司　2人互看傻眼

▲▼YT頻道「眾量級」家寧（張家寧）與搭檔Andy老師（王崇睿）分手拆夥後，家人捲入官司漩渦，今（17日）新北地院首度開庭，家寧全身白不認罪，家寧妹（張家芸）全身黑認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲YT頻道「眾量級」家寧今（17日）到新北地院首度開庭，她日前聲明已依公司監察人身分，告擔任公司負責人的母親求償。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

YouTuber家寧與「眾量級」頻道前搭檔兼前男友Andy（王崇睿）分手拆夥，家寧一家四口隨即捲入公司帳目不清的官司漩渦，家寧聲明已依公司監察人身分，對擔任公司負責人的母親提告求償。新北地院17日審理家寧4人所涉刑案，針對公司也是受害人、該由誰代表公司主張，法官要4人好好斟酌。

群海娛樂公司成立於2018年8月間，負責「眾量級」頻道營運與財務、節稅，家寧與Andy分手前各佔25%股份，家寧媽佔股50%擔任董事長至今未更換，家寧也仍任群海監察人。

新北地檢署今年7月起訴家寧媽擔任群海負責人利用管帳之便，分別侵吞「眾量級」頻道與群海相關收益共4427萬餘元，涉犯業務侵占罪嫌，並隱瞞收益、虛列人頭員工薪資逃漏稅572萬餘元，涉犯逃漏稅捐罪嫌，又擅自註冊「眾量級」商標納為己有，涉犯背信罪嫌。

▲▼ 家寧父母張國龍、曾淑惠開庭結束，表情凝重步出法院。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲家寧媽否認業務侵占與背信罪嫌，今（17日）到新北地院出庭，希望跟Andy（王崇睿）協商善後。（圖／記者黃哲民攝）

家寧爸與家寧妹被起訴提供人頭資料給家寧媽，涉犯幫助逃漏稅罪嫌。家寧僅被起訴無故變更他人電磁記錄罪嫌，因她涉嫌未經Andy同意，就變更「眾量級」頻道登入密碼。

家寧9月8日更新影片，再次強調自己沒違法，已依群海監察人身分，對擔任董事長的家寧媽提起刑事附帶民事訴訟，喊話要「維護公司權益」、履行監察人應盡職責。看似大義滅親舉動，被不少網友譏諷「演很大」等語。Andy隔天（9日）透過限動回應，「張小姐終於想通了。」

新北院17日首度開庭審理家寧一家人所涉刑案，家寧妹認罪提供人頭資料幫助逃漏稅捐，家寧媽僅坦承用人頭逃漏稅捐，其餘案情和家寧爸、家寧都否認，家寧媽並請法官協助安排與Andy協商，Andy未到庭，委任律師表示會轉達，再陳報有無意願。

法官拋出疑問「那群海公司呢？」家寧媽連忙透過律師表示願一併跟群海協商，家寧當庭以群海監察人身分，透過律師表示一周內陳報有無意願調解。

自從Andy被退股，群海實際已成家族公司，家寧媽若要跟群海協商，形同自己左手跟右手猜拳。但法官接著挑明群海也是被害人，「之後開庭，該由誰代表群海表示意見？監察人（家寧）嗎？」

家寧和家寧媽面面相覷、看向律師求助，法官見狀，提醒4名被告好好斟酌一下，全案將移由審理庭重新分案，擇期再開庭。

Andy與家寧去年（2024年）10月宣布分手，Andy今年3月11日PO文表示「分手後我一無所有」，10年來累積227萬訂閱的頻道，遭家寧母女整碗端走，他無法登入「眾量級」所有頻道與社群帳號，還被家寧媽開股東會以「分手後對公司無貢獻」為由拔掉董事職位，要他簽署股權轉讓書與保密協議。

Andy自曝群海成立後，他僅月領最高5萬餘元薪水、沒分紅，「眾量級」商標被家寧媽登記註冊、不是他的，家寧媽拒絕他查帳，說他的25%股份是「借名登記」、也不是他的。Andy連串窘境引起粉絲與許多網紅聲援，隨即有人檢舉群海靠「眾量級」進帳約1億元，卻涉嫌逃漏稅。

新北地檢署今年4月搜索約談家寧爸媽與家寧及妹妹到案，訊後家寧交保3萬元，家寧爸與家寧妹各交保5萬元，家寧媽交保20萬元並限制出境出海，檢方隨即於今年7月起訴本案。

09/16 全台詐欺最新數據

YouTuber Andy老師與家寧因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂以來，仍不時更新個人頻道。他今（17日）發布最新影片，透露發現自己心理狀態出問題，甚至有天突然感覺心臟跳動很快、頭暈、呼吸不順暢，於是緊急去掛急診，被醫生警告可能是「心肌梗塞」，更坦言是因為心理壓力太大！

