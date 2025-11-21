暗夜惡火奪命！公寓4樓竄出火煙　68歲父慘亡...女兒外出逃劫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一處民宅今（21）日凌晨發生大火，警消雖迅速趕至灌救，並於30分鐘內撲滅火勢，但在清理火場時發現宋姓屋主受困屋內已明顯死亡未送醫；據八德警方調查，死者平時與女兒同住，昨晚女兒不在家，僅宋姓屋主獨自在家，沒想到卻發生這起意外，至於起火原因仍待消防局火調科鑑識人員調查釐清。

▲桃園市八德區民宅今天凌晨發生火警，警消於30分鐘內撲滅火勢。（圖／民眾提供）

桃園市消防局指出，消防局勤務中心今天凌晨2時48分接獲通報，八德區忠勇街一處民宅發生大火，立即派遣第一大隊大湳分隊出動消防人員19名、消防車7輛、救護車1輛到場搶救。

▲桃園市八德區民宅今天凌晨發生火警，警消撲滅火勢清理火場時，發現宋姓屋主已明顯死亡。（圖／民眾提供）

現場為5層樓建築，起火點在4樓，消防人員迅速於3時11分控制火場，並於3時13分完全撲滅火勢，稍後在清理火場時，發現68歲宋姓屋主倒臥房間地板上，已明顯死亡，消防人員未送醫。

▲桃園市八德區民宅今天凌晨發生火警，大批警消在火場灌救。（圖／消防局提供）

八德警方調查，死者平時與女兒同住，昨晚女兒不在家，起火點疑在房間，至於為何起火，需待消防局火調科人員調查釐清，家屬對於火警初步沒有意見。