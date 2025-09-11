路口攔腰撞賓士「左邊爛毀」　自小客安全氣囊爆裂混亂畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區國際路、宏昌十三街口處今（11）日凌晨發生2車碰撞事故，林姓男子駕駛轎車經過路口處時，疑似未減速禮讓國際路主幹線銀色賓士車，導致雙方發生碰撞，肇事的深色轎車安全氣囊爆開，賓士車左車車身嚴重凹陷變形，警方據報到場處理，2車駕駛都有擦挫傷勢，經警方實施酒測，均無酒測值，警方研判雙方經過路口處均未減速是肇事主因，至於肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市桃園區宏昌十三街、國際路口處今天凌晨2時許發生2輛車碰撞事故，圖為碰撞瞬間監視畫面。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市桃園區宏昌十三街、國際路口處今天凌晨2時許發生2輛車碰撞事故，桃園警方到場處理。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，今天凌晨2時37分許，27歲林姓男子駕駛深色轎車，沿桃園區宏昌十三街往中平路方向行駛，經過國際路口處時，未減速禮讓主幹線國際路車輛，導致與20歲程姓男子駕駛銀色賓士轎車相互碰撞，巨大撞擊聲響驚動住戶查看。

▲桃園市桃園區宏昌十三街、國際路口處今天凌晨2時許發生2輛車碰撞事故，日產深色轎車車頭毀損嚴重且安全氣囊爆開。（圖／桃園警方提供）

桃園警方據報後到場處理，2輛車駕駛均受到擦挫傷勢，其中日產深色轎車安全氣囊爆裂、前側車身扭曲變形，銀色賓士車左側車身嚴重凹陷受損，警方為2名駕駛實施酒測，均無酒精反應，員警協助2名傷者送醫，至於肇事原因，初判為2名駕駛經過路口均未減速禮讓，後續真正肇責則由警方調查釐清。

▲桃園市桃園區宏昌十三街、國際路口處今天凌晨2時許發生2輛車碰撞事故，銀色賓士轎車左側車身嚴重凹陷毀損。（圖／桃園警方提供）