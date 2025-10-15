桃園民宅凌晨大火！祖孫4人預防性撤離送醫　火勢延燒2小時撲滅

▲桃園市桃園區龍門街一處民宅今天凌晨發生大火，火勢延燒蔓延至2樓。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區龍門街一處2層樓民宅今（15）日凌晨發生大火，現場堆積雜物均屬易燃物，火勢迅速延燒蔓延至2樓，桃園市消防局第一大隊出動大批警消到場布置水線灌救，現場有5人被救出，其中4人預防性送醫治療，所幸均無生命危險，火勢於凌晨2時41分殘火撲滅完成，至於起火原因與損失則由消防局鑑識科人員調查釐清。

桃園市消防局勤務中心於今天凌晨零時50分接獲通報，桃園區龍門街發生住宅火警，第一大隊中路分隊立即出動48名消防人員、15輛消防車、4輛救護車趕達現場，發現住宅內有5人，其中4位民眾預防性送醫，包括63歲張姓屋主、64歲胡姓婦人、8歲胡姓男童與68歲張姓男子，另一人則自行撤出未受傷。

▲中路分隊分隊長張育瑄說明火警發生過程。（圖／桃園市消防局提供）

警消人員在住宅附近架起水線灌救，現場為2層樓RC建築住宅，屋內堆積大批易燃物，現場1樓、2樓油漆桶及屋內雜物燃燒，燃燒面積約30平方公尺，大火於凌晨1時29分控制，殘火則於凌晨2時41分完成撲滅，消防人員清理火場時未發現有人受困，至於起火原因與損失須由消防局火調科人員調查釐清。

▲桃園市桃園區龍門街一處民宅今天凌晨發生大火，消防架起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻拍）