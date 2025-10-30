中壢民宅火警三樓神明廳竄火煙　消防急灌救30分鐘撲滅

▲桃園市中壢區龍岡地下旁康樂路上一戶三層樓民宅昨天下午發生火警，消防人員趕往灌救。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區龍岡地下旁康樂路上一戶三層樓民宅，昨（29）日下午傳出火警，黑色濃煙不斷竄出，引發來往行人側目，桃園市消防局第二大隊出動大批警消到場灌救，火勢從3樓竄出，消防人員在短短30分鐘內撲滅大火，經清查火場並未發現有人員受困，初步調查火苗疑似由神明廳竄出，至於起火原因與損失正由消防局鑑識人員調查釐清。

▲桃園市中壢區龍岡地下旁康樂路上一戶三層樓民宅昨天下午發生火警，火勢由3樓鐵皮屋竄出。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，昨天下午3時31分許接獲通報指稱，中壢區龍岡地下道旁康樂路上一戶三層樓民宅竄出濃煙，第二大隊立即派出34名消防人員、14輛消防車與1輛救護車到場處理。

▲桃園市中壢區龍岡地下旁康樂路上三層樓民宅火警，濃煙不斷竄出。（圖／桃園市消防局提供）

火勢由3樓加蓋鐵皮屋竄出，消防人員架設多條水線灌救避免火勢延燒至隔鄰建築，大火於20分鐘被控制，30分鐘內被撲滅，現場燃燒3樓神明桌、冷氣及民生用品，燃燒面積約20平方公尺，火勢並延燒到隔壁3樓鐵皮建築，燒毀部分民生用品，燃燒面積約1平方公尺，所幸消防人員清查火場並未發現有人員受困受傷。

消防人員初步調查，火苗疑似由神明廳竄出，至於真正起火原因與損失，須由消防局鑑識人員調查釐清。