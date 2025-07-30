桃園七旬婦駕車失控騎上8輛機車　幸無人受傷、原因待查

▲桃園市張姓婦人今天下午2時許駕車由桃園區壽昌街某處社區地下停車場開車來時，突然失控撞上路旁停放8輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓婦人今（30）日下午許駕車由桃園區壽昌街某社區地下停車場開車來時，不知何故失控騎上路旁停放8輛機車，轟隆巨響嚇壞住戶與路過汽機車，桃園警方據報到場處理，張姓婦人也當場嚇傻，所幸並未造成人員受傷，張婦酒測值為零，至於事故原因，仍由警方調查釐清。

▲桃園市張姓婦人今天下午駕駛吉普車，卻失控撞上路旁8輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天下午2時31分許，72歲的張姓婦人駕駛藍色吉普車從桃園區壽昌街某處社區地下停車場開出來，駛出壽昌街時突然失控衝撞路邊停放機車，因撞擊力道強勁騎上8輛機車才停下，所幸未造成人員受傷，但巨大撞擊聲響也嚇壞住戶與路人。

▲桃園市張姓婦人今天下午駕駛吉普車，失控騎上路旁8輛機車，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方獲報後派員到場處理，張姓婦人一臉驚恐，所幸並未受傷，僅吉普車有部分毀損，員警實施酒測後，張婦酒測值為零，後續肇事責任則由警方調查釐清，機車毀損部分則由張婦與機車車主協調賠償中；警方呼籲駕駛人行經車道時應減速慢行，以避免發生交通事故。