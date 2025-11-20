埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

▲南投縣第3處社區心理衛生中心（埔里區）正式啟用。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

繼南投區和竹山區後，南投縣埔里區社區心理衛生中心於19日正式開幕啟用，為全縣設立的第3處，南投縣衛生局指出，希望藉此提供在地化、可近性的心理健康服務。

南投縣代理秘書長簡青松、衛福部心理健康司長陳柏熹、縣府衛生局長陳南松、南投縣各醫事公會董(理)事長、醫療院所代表、社福團體、各級民意代表與學校等，昨天都出席共同為埔里區社區心理衛生中心揭牌。

陳柏熹表示，心理衛生中心是「心理的衛生所」，以社區為基礎，提供更即時且可近的心理健康服務，除提供精神疾病患者的照護與個案管理，亦將推動免費心理諮詢與諮商服務，深入社區進行心理健康衛教、危機介入及早期篩檢，期盼透過跨專業合作，補起社會安全網的漏洞、找出過去安全網沒接住的人，讓弱勢及高風險族群不再被忽略，打造更安全、健康與有韌性的社會。

簡青松說，心理健康和身體健康一樣重要，不論年齡都可能遇到壓力、低潮或需要傾聽的時候，過往可能因距離、交通、不願求助等進而錯過被幫助的機會，希望藉由該縣3處社區心理衛生中心，拉近人與人之間的距離；陳南松也指出，社區心理衛生中心專業服務團隊將秉持「耐心、用心、熱心、同理心、細心、貼心」等六心級的精神來守護民眾的心理健康，提供包括心理諮商、自殺防治、精神衛生、個案關懷追蹤、心理衛生宣導等多元服務。

衛生局提醒，若有任何心理健康需求，可洽各區社區心理衛生中心：南投區049-2202662、竹山區049-2631925、埔里區049-2911925，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，或撥打24小時免費安心專線1925、生命線1995，以及男性關懷專線0800-013-999；全縣13鄉鎮衛生所也都提供免費且保密的心理諮商，及與醫療單位合作推動15-45歲心理健康支持方案，民眾可至縣府衛生局網站、遠距之愛APP及LINE官方帳號線上預約諮詢。