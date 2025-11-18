鄉公所整合公私有地！北中寮加油站終啟用　7村有油可加了

▲北中寮加油站落成啟用，提升民眾加油便利性。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

北中寮鄉有7村、5千餘名居民，但當地長期未設置加油站，鄉親須遠赴20公里外的市區加油，或在家裡存放汽柴油，橫生不便與危險；歷經多年爭取籌建，鄉長廖宜賢以透過公共造產方式，加上國有財產署撥用土地、地主李美玲慨捐部分私有地，北中寮加油站終於順利興建完成啟用。

北中寮加油站啟用剪綵儀式今日在龍岩村集會所旁現址舉辦，超過百位鄉親齊聚現場觀禮，除廖宜賢，縣長許淑華、立法委員馬文君、南投市長張嘉哲、中寮鄉民代表會主席蔡昭智及多位代表、中油公司台中營業處長楊永生、村長都到場共襄盛舉。

廖宜賢致詞時很有感地細數興建過程，表示北中寮7村民眾過去都須繞遠路到南投市或南中寮加油，因此從擔任鄉長之初就決心要在北中寮興建加油站，因申請設置加油站的前置作業相當繁複，鄉公所團隊排除萬難，在111年底時動土興建，工程基地面積約1499平方公尺，建築總面積373平方公尺，工程經費約5千萬元。

▲▼▼北中寮加油站運作情形。（圖／馬文君服務團隊提供）

廖宜賢指出，特別感謝馬文君協助國產署協調土地撥用及縣政府的行政協助，還有李美玲第一時間就同意無償提供40坪私有地給鄉公所使用；該加油站為中寮鄉公所公共造產事業，採委外招租方式經營，他也感謝業者李雨達的團隊及中油公司願意進駐經營，提供油品服務。

李雨達表示，雖然偏鄉的加油站有虧損的風險，但他自己也是中寮鄉親，秉持回饋的心情，不以利益營收做主要考量，仍願意提供更好的服務，也希望在地鄉親多支持。

許淑華表示，肯定廖宜賢及鄉公所同仁的努力，讓這座鄉親期待已久的加油站可以順利啟用，造福北中寮7村鄉親、農民及觀光遊客，提升就近加油的便利性；馬文君也說，自己沒辜負鄉親期望、做好向中央部會行政協調工作，並感謝地主李美玲無償提供部分私有地給公所使用，解決北中寮多年來無油可加的窘況，未來配合已完成發車的「環鄉道路」，觀光將更便利，鄉親也能安心加油。