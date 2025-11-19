探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動　壓軸場次11／22、11／23開放報名

▲埔里鎮公所舉辦探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所為迎接埔里社廳設治150週年，日前開始舉辦「探訪大埔城遺跡走讀活動」，帶領民眾穿越150年時光隧道、走踏於埔里舊城巷弄，以故事導覽與集章解謎的方式，重現百餘年前的大埔城風華；壓軸活動「城門南北走一回」12月7日登場，將於11月22至23日開放網路報名。

活動規劃有三條走讀路線，學員手持專屬導覽地圖，依線索解謎、蒐集城門印章，完成任務可兌換鎮公所的精美禮物，吸引許多親子家庭、夫妻檔民眾報名；15日的「大埔城挑東西」由講師簡史朗從大城路的朝奉宮說起，帶領36名學員走訪大肚城的恆吉號、番學堂等遺址，之後由唐淑惠接續，來到恆吉宮媽祖廟、能高俱樂部、埔里社廳等歷史場域。

最後一站到67年老店「東益成商號｣，參觀最近完工的「大埔城故事館｣，在館內玩新舊東門地標的實境解謎Quiz遊戲，最後則是挑著大型茄芷袋內裝米包和鹽包，穿越位於國光客運後方的舊東門遺址，走入舊城古道，重現大埔城昔日的挑擔入城風貌，也體驗先民挑擔入城的辛勞。

18日的「夜訪大埔城」則由文史名家潘樵帶領學員，從恒吉宮媽祖廟出發，途經孔廟、草鞋巷、四個城門等據點，感受老街在夜色中散發的懷舊氣息；鎮公所表示，大埔城是埔里舊城，也是開發史的重要起點，希望這次活動讓更多人走進歷史現場，親身了解這片土地的故事、親子共同守護家鄉的文化記憶。

鎮公所提醒，12月7日「城門南北走一回」活動路線將串聯北門東邦紅茶廠、舊武德殿、舊北門、舊南門古道、最後到東益成商號參觀「大埔城故事館｣，在館內玩古早味童玩、玩實境解謎Quiz遊戲；鎮立圖書館將於11月22至23日開放報名google表單，有興趣的民眾請把握機會。