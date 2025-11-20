第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

▲巧克力達人魏婉羽獲第四屆埔里職人獎。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由埔里基督教醫院主辦的第四屆「埔里職人」獎得主日前揭曉，分別為天然漆工藝傳承者徐玉富、香菇產業技術革新者張朝源，以及特色巧克力創作家魏婉羽，院方將於21日舉辦頒獎典禮，為讓更多民眾看見長年隱身於生活角落、以專業與熱情默默付出的在地匠人。

埔基醫院與埔里鎮公所於今天在埔里鎮立圖書館舉行「第四屆愛的傳承—埔里職人頒獎典禮暨音樂會」記者會，三位得獎者親自分享創作歷程並展示多項代表作品，也彰顯技藝背後對家鄉深厚的情感與責任。

▲台灣天然漆產業技術關鍵保存者徐玉富。

徐玉富承襲父親於民國36年創立的天然漆工坊，自幼投入天然漆採取與製作、完整掌握傳統技術與實作能力，921地震後更親自修復龍南天然漆博物館，並推動天然漆文化教育、展示與課程，讓珍貴文化資產得以延續；其著有《臺灣天然漆百年史》，記錄產業脈絡與技術變遷，「臺灣天然漆產業技術」今年將完成文化資產登錄，徐玉富更為關鍵保存者。

▲菇類產業推進先鋒張朝源。

張朝源生於台東知本鄉，從事香菇培育超過半世紀，民國66年落腳南投後，投入香菇、秀珍菇等菇類生產，並引入「太空包」技術與改良栽培方式，使整體產量從四至五公斤提升至穩定的大量生產，並長年參與產業組織推動，是「台灣菇類發展協會」創立會員，曾獲「全國模範勞工」，除推展技術，更以大愛精神推廣知識、協助農友，為地方農業的堅定支柱。

魏婉羽為埔里「Cona’s 巧克力」主廚，長年以在地農產素材為靈感研發獨具風味的巧克力，今年以台灣紫米、刺蔥、馬告等食材創作巧克力作品，一口氣勇奪ICA世界巧克力大賽兩面銅牌，累積國際獎項已超過150面，其中有10面金牌，成功讓埔里在地文化被國際看見；他也長期推動青年返鄉、分享食農經驗，並致力地方文化共榮，是在地產業傳承的典範。

埔基院長蘇世強表示，每位職人的背後都有一段用手藝承載文化、用生命守護土地且不放棄的歷程，這項表揚活動不只代表一個獎項，而是一個讓地方被看見的平台，希望喚起社會對在地文化的重視，並從職人的精神中獲得力量；埔里鎮長廖志城說，三位職人把學到的、相信的、珍視的一切，一代代留在這塊土地上，即為最真實的「愛的傳承」，以及埔里共同的驕傲，2人也邀請各界一同參與明晚7時的頒獎典禮與音樂會。