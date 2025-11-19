草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

▲南投縣智慧候車亭大觀站剪綵啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為提升通勤民眾交通便利，積極推動候車亭改善與建置，今年共完成10處智慧候車亭及6處智慧站牌，其中草屯基督長老教會慷慨提供用地，興設該縣第一座具有在地特色的候車亭「大觀站」，並於今天啟用。

縣政府今天於大觀站舉辦智慧候車亭啟用典禮，由縣長許淑華親自剪綵，吸引大批在地民眾和教友觀禮；縣府計畫處長邱紹偉，縣議員林儒暘、蔡銘軒，草屯鎮公所秘書洪崧莆、草屯鎮代會副主席林永安等多位鎮代及里長，以及南投客運、總達客運、國光客運、全航客運及南投監理站代表都出席，草屯基督長老教會主任牧師黃清立、代議長老李世昌也全程參與。

南投縣交通管理所長王丞達簡報指出，該所去年起盤點全縣各地公車路線運量，評估各公車站候車民眾搭車人次，並規劃興建智慧候車亭與智慧站牌；今年內在南投市、草屯鎮、埔里鎮陸續規劃設置10座智慧候車亭與6處智慧站牌，其中大觀站更是融入在地意象的特色型智慧候車亭。

許淑華說明，縣府所建置的智慧候車亭，除提供遮雨、候車座椅及照明設施，減輕候車民眾過去因天候與夜間因素造成的不便外，另首度設計加裝採太陽能板供電的「智慧站牌」，提供通勤民眾即時到站資訊，以及「乘車服務燈」，如有搭車需求可在候車亭內按鈕亮燈，讓公車司機到站前便能提早察覺接駁需求，民眾無需衝出馬路攔車、可大幅降低交通意外風險，提供候車民眾更加安全便利的服務與保障。

許淑華說，特別感謝黃清立草屯基督長老教會及所有教友、同工，願意提供教會入口前用地，並在興建期間全力熱心協助；黃清立也直呼「乎民眾足方便、南投縣政府真感心！」有了智慧候車亭搭客運、公車，民眾不再擔心久候錯過或過站不停了。

許淑華補充，交管所將持續在縣內各地評估公共運輸運量與民眾需求，並擴大興建智慧候車亭與站牌，已確定明年至少會再增設28處，讓全縣智慧型候車亭、站牌增加到44處，希望各鄉鎮村里長大力協助取得用地，加速智慧型候車服務普及全縣，也籲請鄉親在未來多加使用並給予縣府回饋。