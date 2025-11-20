台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

▲台62藏陷阱「壓過像砲彈」，汽車達人慘中招。（圖／翻攝TCar 葉明德臉書）



記者許力方／綜合報導

台62線快速道路再現「行車陷阱」，繼上個月因伸縮縫問題造成25車輪胎受損，本月19日，有多輛汽車行經七堵出口附近時又發生爆胎，連汽車達人葉明德也受害，網友不禁直呼「高速壓過石頭跟砲彈一樣」。事故連連，引發立委林沛祥關注，要求公路局徹查並提升施工品質。

事發於台62線南下往七堵匝道路段。汽車媒體人葉明德也是受害者之一，他發文描述，行經該路段時，突然就爆胎無法行駛，結果發現橋面接縫因施工不當，嚴重毀損，路面散落大量碎石，導致他的車輛與其他多輛汽車輪胎受損。

▲林沛祥要求公路局立即改善。（圖／翻攝林沛祥臉書）



這起事件與上月7日因伸縮縫鋼角翹起，造成25輛車爆胎的事故極為相似，引發用路人對道路安全的高度憂慮。對此，立委林沛祥表示，已經立即要求公路局徹查、改善，雖然2次事件均未造成人員傷亡，他仍將監督後續改善進度，要求公路局務必提升施工水準，避免再次發生。

公路局基隆工務段指出，該路段在緊急封閉車道進行混凝土打除，主因是連續下雨期重車輾壓，造成混凝土破碎，有關2車輛受損問題，保固廠商會全權負責賠償。獲報後已立即派員至現場進行交通管制與緊急維修，預計20日清晨可修復完成。