疑涉弊！中油三接2期工程預算增逾150億　藍黨團要卓榮泰進行專報

▲國民黨立法院黨團13日上午舉辦「三接預算暴增 說不清！講不明！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者蘇靖宸／台北報導

《鏡週刊》報導，根據業者音檔，原本工程界傳出的中油三接2期工程預算為94億元，但廠商接收到中油高層明示後，將工程規劃預算加到150億元，陸續又提報220億元，最後建議報價改為256億元，中油再減3億元，以253億元招標；事後有人2度檢舉，然檢調單位均無下文。對此，國民黨立法院黨團今（13日）開記者會提出4點聲明：一、提出第三次檢舉函，交給法務部；二、中油公司必須明確回答報導是否屬實？若不實，何時提告？三、錄音檔中關鍵人物王先生，檢調何時約談？四、國民黨團周五提案，要求行政院長卓榮泰針對中油三接工程弊案進行專報。

國民黨團書記長羅智強表示，根據吹哨人的說法，相關檢舉內容在2022年提出第一次檢舉，但由於檢舉函石沉大海，吹哨人在今年8月第二次向檢調提出檢舉，司法單位卻毫無動靜，於是轉向媒體爆料；因此他今天代表黨團和吹哨者，第三次向與會的法務部檢察司長提出檢舉，要求檢調秉持勿枉勿縱精神，有證據就辦到底，釐清中油憑空浮增150億元三接工程費的疑似重大弊案，給國人一個交代。

羅智強表示，中油三接工程弊案，國民黨團絕不會輕易放過，下周一在司法法制委員會排定中油弊案專報，屆時中油必須說明，吹哨人所指證的弊案內容真相為何？羅智強也呼籲檢調，本著打弊除惡的肩膀，全力打擊貪官汙吏、貪商，不要用怠惰執法的方式，當他們的守門員。國民黨團也會在周五院會，提出中油三接弊案要求卓榮泰進行專案報告。

首席副書記長林沛祥表示，近幾年台灣通膨並未超過60%，中油三接工程卻從94億元暴增到253億元，就從週刊報導內容來看，其中必有蹊蹺。林也指出，緊接著的四接工程將在基隆進行，工程預算高達435億元，市民關心的是安全問題，其中是否也會發生如三接的工程弊案？基隆四接工程8日將展開招標，屆時預算會暴增到多少？三接工程弊案，呼籲檢調機關必須查清楚讓國人信服。

副書記長黃健豪指出，中油三接總工程經費在108年為660億元，到了111年暴增到965億元，增加305億元。期間在110年進行「珍愛藻礁」公投案，當時民進黨府院黨卯足全力反對公投，現在終於知道，民進黨政府為了護航增加的預算、得標廠商的利益，增加305億元的工程費，等於是買下藻礁的生命。

黃健豪表示，中油、檢調看到具體的檢舉信函，直到今天都無法給個完整具體的說法，甚至周刊報導內容是否屬實？吹哨者指稱的「王先生」到底存不存在？倘若吹哨者在訪價過程中，確實遭到中油高層施壓，這就是弊案，檢調到底何時要發動調查偵辦？倘若相關人證、事證遭湮滅，涉案人潛逃，司法又該如何挽回公信力？

藍委吳宗憲還指出，中油為國營事業，中油員工涉及採購案，屬於授權公務員身分，適用《貪汙治罪條例》。換句話說，中油弊案不是單純涉及到商業問題，而是涉及《貪汙治罪條例》規範，絕對與公共利益有關，可能涉及圖利、背信和偽造文書等，法務部不能置身事外，不能看顏色辦案、護航。