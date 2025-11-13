　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疑涉弊！中油三接2期工程預算增逾150億　藍黨團要卓榮泰進行專報

▲國民黨立法院黨團13日上午舉辦「三接預算暴增 說不清！講不明！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團13日上午舉辦「三接預算暴增 說不清！講不明！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者蘇靖宸／台北報導

《鏡週刊》報導，根據業者音檔，原本工程界傳出的中油三接2期工程預算為94億元，但廠商接收到中油高層明示後，將工程規劃預算加到150億元，陸續又提報220億元，最後建議報價改為256億元，中油再減3億元，以253億元招標；事後有人2度檢舉，然檢調單位均無下文。對此，國民黨立法院黨團今（13日）開記者會提出4點聲明：一、提出第三次檢舉函，交給法務部；二、中油公司必須明確回答報導是否屬實？若不實，何時提告？三、錄音檔中關鍵人物王先生，檢調何時約談？四、國民黨團周五提案，要求行政院長卓榮泰針對中油三接工程弊案進行專報。

國民黨團書記長羅智強表示，根據吹哨人的說法，相關檢舉內容在2022年提出第一次檢舉，但由於檢舉函石沉大海，吹哨人在今年8月第二次向檢調提出檢舉，司法單位卻毫無動靜，於是轉向媒體爆料；因此他今天代表黨團和吹哨者，第三次向與會的法務部檢察司長提出檢舉，要求檢調秉持勿枉勿縱精神，有證據就辦到底，釐清中油憑空浮增150億元三接工程費的疑似重大弊案，給國人一個交代。

羅智強表示，中油三接工程弊案，國民黨團絕不會輕易放過，下周一在司法法制委員會排定中油弊案專報，屆時中油必須說明，吹哨人所指證的弊案內容真相為何？羅智強也呼籲檢調，本著打弊除惡的肩膀，全力打擊貪官汙吏、貪商，不要用怠惰執法的方式，當他們的守門員。國民黨團也會在周五院會，提出中油三接弊案要求卓榮泰進行專案報告。

首席副書記長林沛祥表示，近幾年台灣通膨並未超過60%，中油三接工程卻從94億元暴增到253億元，就從週刊報導內容來看，其中必有蹊蹺。林也指出，緊接著的四接工程將在基隆進行，工程預算高達435億元，市民關心的是安全問題，其中是否也會發生如三接的工程弊案？基隆四接工程8日將展開招標，屆時預算會暴增到多少？三接工程弊案，呼籲檢調機關必須查清楚讓國人信服。

副書記長黃健豪指出，中油三接總工程經費在108年為660億元，到了111年暴增到965億元，增加305億元。期間在110年進行「珍愛藻礁」公投案，當時民進黨府院黨卯足全力反對公投，現在終於知道，民進黨政府為了護航增加的預算、得標廠商的利益，增加305億元的工程費，等於是買下藻礁的生命。

黃健豪表示，中油、檢調看到具體的檢舉信函，直到今天都無法給個完整具體的說法，甚至周刊報導內容是否屬實？吹哨者指稱的「王先生」到底存不存在？倘若吹哨者在訪價過程中，確實遭到中油高層施壓，這就是弊案，檢調到底何時要發動調查偵辦？倘若相關人證、事證遭湮滅，涉案人潛逃，司法又該如何挽回公信力？

藍委吳宗憲還指出，中油為國營事業，中油員工涉及採購案，屬於授權公務員身分，適用《貪汙治罪條例》。換句話說，中油弊案不是單純涉及到商業問題，而是涉及《貪汙治罪條例》規範，絕對與公共利益有關，可能涉及圖利、背信和偽造文書等，法務部不能置身事外，不能看顏色辦案、護航。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陶朱隱園」買方回頭大砍9千萬！　成交總價降至11.1億
23歲騎士卡賓士車底亡　奪命瞬間曝光
吊車大王「2小山貓+怪手」進場！　喊話同業協助救災
預測颱風假翻車！台大大氣系學生300份雞排：沒錢了
快訊／黃明志獲釋倒數「女友來接他」　律師抵達警局
黃明志捲謝侑芯猝死案11天！　父親苦等：消息都是看報紙
快訊／新堰塞湖提早溢流！　泥水狂奔畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嚴堵豬瘟！農業部取消「首次非故意免罰」　收寄豬肉郵包初犯罰20萬

疑涉弊！中油三接2期工程預算增逾150億　藍黨團要卓榮泰進行專報

百威黑心豬腸涉用工業級雙氧水　監察院要查了

王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎

G7外長會議反對片面武力改變現狀　總統府：展現台海和平堅定支持

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

新竹棒球場案被指「破壞現場」　新竹市府駁斥：已提告保障權益

大陣仗！吳怡農、多位高雄議員陪同登記初選　許智傑：我是最大公約數

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

蔡英文參訪柏林圍牆：台德共同走過威權統治　今面對境外威權競爭

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

嚴堵豬瘟！農業部取消「首次非故意免罰」　收寄豬肉郵包初犯罰20萬

疑涉弊！中油三接2期工程預算增逾150億　藍黨團要卓榮泰進行專報

百威黑心豬腸涉用工業級雙氧水　監察院要查了

王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎

G7外長會議反對片面武力改變現狀　總統府：展現台海和平堅定支持

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

新竹棒球場案被指「破壞現場」　新竹市府駁斥：已提告保障權益

大陣仗！吳怡農、多位高雄議員陪同登記初選　許智傑：我是最大公約數

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

蔡英文參訪柏林圍牆：台德共同走過威權統治　今面對境外威權競爭

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

中華醫大攜手育英醫專簽署策略聯盟　打造「5+2」醫護人才培育鏈

日本警方獲准用步槍殺熊　熊害13死居民恐懼：熊越來越不怕人

嬤半夜3點路邊苦守「尪找不到我會怕」　真相惹鼻酸：他已過世10年

「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

森崴能源Q3大虧77億元　認列子公司代墊風電工程款

北部4耶誕景點免費玩！賞威尼斯主題燈光秀　動物方城市主角迎賓

姜白虎是先例！金倒永恐遭大幅扣薪：不只身體心也非常痛苦

《天命2》玩家數崩跌...索尼認315億日圓損失　新作品成救命線

嚴堵豬瘟！農業部取消「首次非故意免罰」　收寄豬肉郵包初犯罰20萬

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

政治熱門新聞

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

更多熱門

相關新聞

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

民進黨2026黨內初選登記期間，綠委許智傑今（13日）上午在立委邱志偉、台北市長擬參選人吳怡農及高雄跨派系多位議員陪同下，到民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。媒體也關心台北市長選情，對於綠委沈伯洋、閣揆卓榮泰、副院長鄭麗君都被點名有實力投入台北市長選戰，吳怡農回應，期待有意為台北市民服務的人儘早表態，在如此艱困的選區要推出人選，唯有透過公開競爭、透明的民調，才有可能推出最有勝算的候選人。

中油×Panasonic攜手舉辦永續論壇聚焦氫能、AI與綠色創新

中油×Panasonic攜手舉辦永續論壇聚焦氫能、AI與綠色創新

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

關鍵字：

中油三接國民黨卓榮泰羅智強林沛祥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

最難交到知心好友星座Top 3

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面