拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

▲國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭12日舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，國民黨立法院黨團今（12日）表示，因為賴清德把大陸列為境外敵對勢力，導致雙方赤裸敵意，若不拿掉，要麻煩賴透過美日關係跟大陸交涉如何保護我國國會議員。另藍黨團也說，賴要解決問題而非單純譴責，而立法院也可以擔起責任，透過「立法院兩岸事務因應對策小組」，實質跟對岸交涉。

國民黨立法院黨團12日上午舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會，由黨團首席副書記長林沛祥、藍委牛煦庭出席。林沛祥指出，國民黨團立場是所有立委都要被保護，但解鈴還需繫鈴人，要建請賴清德認真思考，把大陸列為境外敵對勢力的那句話可以考慮拿掉、跟想清楚，因為有這句話存在，所以大陸跟中華民國是赤裸裸的敵意，沒有任何溝通、交涉、協調管道。

林沛祥說，若不拿掉那句話，賴清德要解決這問題，而不是單純譴責，可能要麻煩賴透過美日關係跟大陸交涉，畢竟一直聽到台美、台日關係史上最好，所以是否與主張國防與外交的政府首長、同時也是民進黨主席去跟美日談怎麼保護國會議員。

林沛祥也說，假設目前執政黨跟大陸沒有互信基礎，那立法院可以擔起責任； 立法院2005年通過「立法院兩岸事務因應對策小組」條文，由正副院長各自擔任正副召集人，其他成員23人由各黨團依照比例推派代表，這樣做法或許可以實質跟對岸交涉。

林沛祥重申，所有中華民國的國會議員人身安全都要被保障，但與其指責，不如想辦法解決，立院身為最高民意機關，「我們很想解決，也可以解決」。

牛煦庭說，兩岸關係局勢越來越糟，大陸單邊主義傾向越趨明顯，國會議員人身安全受威脅跟挑戰。國民黨長期主張要跟大陸保持暢通的溝通管道，就是不希望兩岸關係升溫，導致大陸單邊主義造成各式各樣中華民國的困擾，但很遺憾民進黨每次都流於立場表述，這不能解決問題，所以藍黨團開記者會提出幾項建議解決方案，是要真的保護到沈伯洋人身安全，而不是借用沈的事件來進行政治號召跟消費。