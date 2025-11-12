　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

▲國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭12日舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭12日舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，國民黨立法院黨團今（12日）表示，因為賴清德把大陸列為境外敵對勢力，導致雙方赤裸敵意，若不拿掉，要麻煩賴透過美日關係跟大陸交涉如何保護我國國會議員。另藍黨團也說，賴要解決問題而非單純譴責，而立法院也可以擔起責任，透過「立法院兩岸事務因應對策小組」，實質跟對岸交涉。

國民黨立法院黨團12日上午舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會，由黨團首席副書記長林沛祥、藍委牛煦庭出席。林沛祥指出，國民黨團立場是所有立委都要被保護，但解鈴還需繫鈴人，要建請賴清德認真思考，把大陸列為境外敵對勢力的那句話可以考慮拿掉、跟想清楚，因為有這句話存在，所以大陸跟中華民國是赤裸裸的敵意，沒有任何溝通、交涉、協調管道。

林沛祥說，若不拿掉那句話，賴清德要解決這問題，而不是單純譴責，可能要麻煩賴透過美日關係跟大陸交涉，畢竟一直聽到台美、台日關係史上最好，所以是否與主張國防與外交的政府首長、同時也是民進黨主席去跟美日談怎麼保護國會議員。

林沛祥也說，假設目前執政黨跟大陸沒有互信基礎，那立法院可以擔起責任； 立法院2005年通過「立法院兩岸事務因應對策小組」條文，由正副院長各自擔任正副召集人，其他成員23人由各黨團依照比例推派代表，這樣做法或許可以實質跟對岸交涉。

林沛祥重申，所有中華民國的國會議員人身安全都要被保障，但與其指責，不如想辦法解決，立院身為最高民意機關，「我們很想解決，也可以解決」。

牛煦庭說，兩岸關係局勢越來越糟，大陸單邊主義傾向越趨明顯，國會議員人身安全受威脅跟挑戰。國民黨長期主張要跟大陸保持暢通的溝通管道，就是不希望兩岸關係升溫，導致大陸單邊主義造成各式各樣中華民國的困擾，但很遺憾民進黨每次都流於立場表述，這不能解決問題，所以藍黨團開記者會提出幾項建議解決方案，是要真的保護到沈伯洋人身安全，而不是借用沈的事件來進行政治號召跟消費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
芬普尼毒蛋延燒！　飼主疑「殺蟲劑直接噴雞身上」
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

房產專家拍影片公開新北市各區買房坪數　網嘆：1500萬也不夠

暴雨炸蘇澳！家中「客廳變泳池」　黑汪呆坐沙發表情超問號

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

【變電箱爆炸了】蘇澳馬路淹泥水！現場一聲巨響嚇壞民眾

政治熱門新聞

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

更多熱門

相關新聞

陸「全球追捕」沈伯洋？　國台辦重申罪證

陸「全球追捕」沈伯洋？　國台辦重申罪證

大陸《央視》日前釋出「起底沈柏洋」影片，內容引述大陸法學專家的看法，可透過國際刑警組織，展開全球抓捕及跨境司法合作，外界解讀近日陸方緊追沈案不放，已經掌握其具體軟肋或證據，並且要用何種具體事證申請國際司法合作？對此，大陸國台辦今（12日）只回應，沈伯洋破壞兩岸關係，大肆宣揚「台獨」分裂言論，長期從事「分裂國家犯罪行動」，「我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」最後也強調，只針對極少數「台獨」頑固分子。

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」

藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」

葛來儀指賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供

葛來儀指賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供

沈伯洋恐遭全球抓捕　陸委會：脅迫所有台灣民眾

沈伯洋恐遭全球抓捕　陸委會：脅迫所有台灣民眾

關鍵字：

賴清德沈伯洋韓國瑜林沛祥牛煦庭立法院

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

王子5副業營業額破億卻哭窮？

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面