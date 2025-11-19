　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葛如鈞被抓包用 AI 回網友　林沛祥：第一個吃螃蟹的人不該被苛責

▲▼葛如鈞 國民黨團召開 關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業 民眾犧牲多少 記者會 立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問，此舉遭網友質疑。國民黨立委林沛祥表示，想辦法用AI增加工作效率值得大家欽佩，畢竟「第一個吃螃蟹的人」需要冒一些風險，做一些無謂的嘗試，不應以有色眼光苛責一個正在嘗試的人，這是正確的方向。

葛如鈞常於社群平台Threads上與網友互動，不過被網友發現，似乎是用AI（人工智慧）自動回覆，有網友因此上傳國民黨主席鄭麗文照片詢問是誰，得到「看起來她的表情很有戲」等回應，引發討論；後續有網友在葛的threads留言發問，「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？」結果該帳號回應「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動」。

林沛祥指出，政治業算是一個比較傳統的行業，立委本人及立委助理的工作量都非常大，葛如鈞身為科技立委，想盡辦法用AI增加效率、提高回答量，讓工作做得更好，這是值得大家欽佩的，畢竟用新的工具在一個傳統行業中去做探索，是一件很不容易的事，不需要用有色眼光或聖人的標準去嚴厲苛責正在嘗試的人。

林沛祥說，畢竟「第一個吃螃蟹的人」需要冒一些風險，做一些無謂的嘗試，才能在這一行裡面做技術上的突破，因此不應用有色眼光，甚至聖人標準，去想盡辦法嚴厲苛責一個正在嘗試的人，這是一個正確的方向，也會支持葛如鈞繼續做下去，政治是人、AI是科技，如何將科技、人性、人的邊界合在一起，是未來很需要去注重的一塊。
 

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

