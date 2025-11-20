高市效應？東京池袋「遊客超少」罕見景象曝　日網狂讚：好舒服

▲ 網友拍攝池袋站西口空無一人的畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合報導

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，呼籲公民避免赴日，引發機票、住宿退訂潮。有民眾拍下東京池袋平日下午幾乎空無一人的罕見景象，疑似是「高市效應」開始發威，反而令一票網友留言叫好。

日本網友MICHURU（みちゅる）19日在X發文寫道，「中國人消失了？下午3點的池袋竟然這麼空，超級舒服，大家快來吧 (^ω^)」，照片中可見池袋站西口前的廣場幾乎沒有遊客。他也PO出相簿截圖，證明照片並非AI生成。

這則貼文至今累積逾434萬點閱，網友紛紛留言討論，「這樣真的很好，很高興恢復這種狀態，即便只是暫時的」、「真的有差這麼多嗎」、「這就是高市效應」、「請繼續保持吧」、「昨天石垣島一個中國人都沒有」、「鎌倉遊客變少了」、「昨天京都街上人很少，很好逛，電車也不擠，所以很舒服」。

日本野村綜合研究所評估，若中國旅客降幅與2012年釣魚台事件相當，消費額恐減少1兆7900億日圓。但日本Yahoo News留言區許多網友認為，飯店業者應照規定對取消訂單的客戶收取手續費，也有網友批評觀光業過去過度依賴中國遊客，認為此時正是重新調整市場、重視國內客源的契機。