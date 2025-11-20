　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市效應？東京池袋「遊客超少」罕見景象曝　日網狂讚：好舒服

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 網友拍攝池袋站西口空無一人的畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合報導

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，呼籲公民避免赴日，引發機票、住宿退訂潮。有民眾拍下東京池袋平日下午幾乎空無一人的罕見景象，疑似是「高市效應」開始發威，反而令一票網友留言叫好。

日本網友MICHURU（みちゅる）19日在X發文寫道，「中國人消失了？下午3點的池袋竟然這麼空，超級舒服，大家快來吧 (^ω^)」，照片中可見池袋站西口前的廣場幾乎沒有遊客。他也PO出相簿截圖，證明照片並非AI生成。

這則貼文至今累積逾434萬點閱，網友紛紛留言討論，「這樣真的很好，很高興恢復這種狀態，即便只是暫時的」、「真的有差這麼多嗎」、「這就是高市效應」、「請繼續保持吧」、「昨天石垣島一個中國人都沒有」、「鎌倉遊客變少了」、「昨天京都街上人很少，很好逛，電車也不擠，所以很舒服」。

日本野村綜合研究所評估，若中國旅客降幅與2012年釣魚台事件相當，消費額恐減少1兆7900億日圓。但日本Yahoo News留言區許多網友認為，飯店業者應照規定對取消訂單的客戶收取手續費，也有網友批評觀光業過去過度依賴中國遊客，認為此時正是重新調整市場、重視國內客源的契機。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白
天道盟大哥嫁女兒！新娘改丟「玩具步槍」影片曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

中國外交部日前發布提醒，建議中國公民近期避免前往日本，引發旅遊與航空市場震盪。隨著中日緊張情緒升溫，多家中國航空公司自15日以來，出現大規模赴日機票退訂潮，部分航線甚至因安全因素直接取消，16日受影響航班比例，甚至暴增至82.14%。

陸客不來！日本損失恐達1.7兆日圓

陸客不來！日本損失恐達1.7兆日圓

陸客開始退訂！　日本飯店、免稅業憂衝擊

陸客開始退訂！　日本飯店、免稅業憂衝擊

日民宿「陸籍老闆」怨同胞狂取消訂單

日民宿「陸籍老闆」怨同胞狂取消訂單

