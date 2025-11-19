49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂潮

▲中國航空公司。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部日前發布提醒，建議中國公民近期避免前往日本，引發旅遊與航空市場震盪。隨著中日緊張情緒升溫，多家中國航空公司自15日以來，出現大規模赴日機票退訂潮，部分航線甚至因安全因素直接取消，16日受影響航班比例，甚至暴增至82.14%。

據《南華早報》報導，中國外交部及中國駐日本使領館於11月14日發布公告，提醒民眾近期避免赴日，理由包括日本治安惡化、涉及中國公民的攻擊事件頻發，部分案件尚未破案。此外，日本首相高市早苗近日就台灣議題發表敏感言論，被中方視為「露骨挑釁」，使雙邊氣氛進一步緊繃。11月16日，中國文化和旅遊部亦發布類似提醒，將風險級別提升。





▲日本東京都新宿。（圖／CFP）

報導指出，自15日以來，中國航空公司已記錄約49.1萬張赴日機票被取消，占原定預訂量約32%。獨立航空分析師李瀚明表示，16日受影響航班比例暴增至82.14%，17日仍高達75.6%，取消量是新訂票量的27倍，顯示旅客對安全疑慮極為強烈。他指出，自新冠疫情以來，從未見過如此大規模退票潮。

多家航空公司同步啟動特殊退改政策，國航、東航、南航等十餘家航司宣布，12月31日前出行的赴日航班可免手續費退票或改簽（包含里程票），春秋航空等後續跟進。四川航空則直接取消2026年1月至3月成都往返札幌的航線，部分航空公司在航班備註欄標示「因公共安全原因取消」。旅遊平台如攜程、飛豬皆新增「日本航線特殊退票」選項，用戶普遍反映退票順利。

▲東京羽田機場。（圖／CFP）

中國遊客消費占日本外國旅客總消費逾35%（2025年上半年人均消費約1.31萬元人民幣）。相關機構預估，若赴日旅遊低迷持續，日本全年經濟損失可能高達2.2兆日圓（約1011億元人民幣），零售、酒店、交通運輸等產業鏈將首當其衝，若中國旅客持續減少，日本觀光業恐面臨重大衝擊。

受市場情緒影響，日本旅遊概念股於11月17日大幅下跌，三越伊勢丹百貨股價重挫10.64%，化妝品大廠資生堂下跌11%，東京迪士尼營運企業亦下跌約5%，反映投資人對後續影響仍存憂慮。