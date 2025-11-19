中國遊客取消赴日　專家預測：日本經濟損失「恐達1.7兆日圓」

▲日本經濟專家預估，中國這波抵日潮恐對日本造成1.7兆日圓的損失。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

中國外交部針對高市的「台灣有事」發言展開全面反制，除發布日本旅遊警示外，教育部門與文化旅遊部門接連下達「慎重考慮留日」及「暫緩赴日旅行」通知。有經濟學者則預估，對日本造成的旅遊損失將高達1兆7900億日圓（約新台幣3594億元）。

根據ABC NEWS報導，中國各大航空公司宣布提供日本航線免費退票、改期服務，多家大型旅行社更直接停售日本旅遊產品。原本今年1至9月訪日中國遊客達749萬人次，創下歷史同期新高，但這波政治角力恐將對日本入境觀光收入造成影響。

多間大型日系航空公司也證實，來自中國的團體旅遊出現多起退訂，東京某旅行社原定的30場中國業界考察團則全數取消。大阪業者則接獲大量「改赴他國」通知，12月底前行程全面歸零。關西的私立大學也接到中國交換生放棄短期留學計畫的消息。

國際戰略研究所峯村健司分析指出，中方發布的通知在中文語境下更接近「禁止前往」的強硬指令，因此影響民眾的出行意願。他預測航空班次將大幅削減，訪日人潮恐急遽下滑。

外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日緊急與中國外交部高層磋商，盼能化解這場外交風暴。然而野村總研資深經濟學家木內登英援引2012年釣魚台國有化風波數據警告，當時中國赴日遊客在一年內減少25.1%，若此次降幅相同，日本入境觀光年損失將高達1兆7900億日圓（約新台幣3594億元）。

除了觀光業外，貿易層面同樣受創，處理日中貿易的中小企業傳出逾10筆商務洽談遭取消。經團連會長筒井義信憂心表示，「眾多日企在中國營運，各領域都需要持續溝通對話，雙方應朝解決方向努力。」