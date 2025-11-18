日本民宿「中國籍老闆」怨同胞狂取消訂單！　3年來第一次

▲已有中國旅客陸續取消日本旅遊行程。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

中國外交部針對日本首相高市早苗台海問題發言，呼籲國民「暫停赴日」，各大航空公司與旅行社宣布開放免費退票，部分民眾則是自主「取消旅行」。有大阪地區的中國籍民宿業者則表示，目前陸續收到中國客戶取消訂房的通知，直言自己經營3年從未遇過這樣的情況。

根據《每日新聞》報導，一名大阪難波經營民宿的40歲中國籍男子17日上午就接到2通退房電話，客戶表示，「收到政府公告，呼籲不要前往日本旅遊」。這名中國人無奈地表示，「民宿經營3年來從沒遇過這種狀況，雖然他個人無法改變國與國之間的問題，但中日關係向來密切，若情勢持續惡化，各行各業都會受到波及。」

根據大阪觀光局統計，2025年1至9月期間，共有約426萬名中國遊客赴大阪旅遊，相較2024年同期成長1.5倍，顯示中國旅客對當地觀光產業的重要性。然而，這波政治風暴恐將對此造成影響。

不僅如此，在大阪、神戶經營22家燒肉店及壽司店的「あじびるグループ」58歲代表本岡玲二對於中國當局要求民眾盡量不要赴日，感到憂慮。他指出，大阪關西世博會10月才剛結束，當地業者都擔心景氣會走下坡，沒想到又遭遇這次風波。

本岡說，「每年11、12月就會開始湧入1、2月中國春節期間的預約潮，2月對餐飲業來說是淡季，因此外國觀光客的消費格外珍貴。」本岡坦言，「撇開政治情緒，消費萎縮對我們來說真的很困擾。」

交通業者也受到一定影響，一名大阪巴士公司66歲董事表示，雖然目前中國相關合約尚未遭到取消，但未來仍充滿變數，如果產生影響，勢必要準備對策。他接下來預計會在高層會議討論該議題，因為公司承接許多外國觀光客業務，若大量退訂對公司運營將是沉重打擊。