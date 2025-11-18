　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本民宿「中國籍老闆」怨同胞狂取消訂單！　3年來第一次

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲已有中國旅客陸續取消日本旅遊行程。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

中國外交部針對日本首相高市早苗台海問題發言，呼籲國民「暫停赴日」，各大航空公司與旅行社宣布開放免費退票，部分民眾則是自主「取消旅行」。有大阪地區的中國籍民宿業者則表示，目前陸續收到中國客戶取消訂房的通知，直言自己經營3年從未遇過這樣的情況。

根據《每日新聞》報導，一名大阪難波經營民宿的40歲中國籍男子17日上午就接到2通退房電話，客戶表示，「收到政府公告，呼籲不要前往日本旅遊」。這名中國人無奈地表示，「民宿經營3年來從沒遇過這種狀況，雖然他個人無法改變國與國之間的問題，但中日關係向來密切，若情勢持續惡化，各行各業都會受到波及。」

根據大阪觀光局統計，2025年1至9月期間，共有約426萬名中國遊客赴大阪旅遊，相較2024年同期成長1.5倍，顯示中國旅客對當地觀光產業的重要性。然而，這波政治風暴恐將對此造成影響。

不僅如此，在大阪、神戶經營22家燒肉店及壽司店的「あじびるグループ」58歲代表本岡玲二對於中國當局要求民眾盡量不要赴日，感到憂慮。他指出，大阪關西世博會10月才剛結束，當地業者都擔心景氣會走下坡，沒想到又遭遇這次風波。

本岡說，「每年11、12月就會開始湧入1、2月中國春節期間的預約潮，2月對餐飲業來說是淡季，因此外國觀光客的消費格外珍貴。」本岡坦言，「撇開政治情緒，消費萎縮對我們來說真的很困擾。」

交通業者也受到一定影響，一名大阪巴士公司66歲董事表示，雖然目前中國相關合約尚未遭到取消，但未來仍充滿變數，如果產生影響，勢必要準備對策。他接下來預計會在高層會議討論該議題，因為公司承接許多外國觀光客業務，若大量退訂對公司運營將是沉重打擊。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中日情勢加劇！日股上演大怒神暴跌
快訊／王大陸「認罪了」　律師盼法院：從輕量刑
涉收錢幫業者質詢官員！黃國昌挨告貪污　北檢分他字案調查
福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階
大陸怒下限日令！日男團廣州見面會遭取消　多部日片臨時撤檔
馬克宏拍板軍援！　烏克蘭將獲100架飆風戰機
快訊／王大陸現身！花360萬閃兵遭求刑1年　今撐傘出庭
台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

對高市早苗台灣有事言論「不意外」　美海軍高官：理解她的憂慮

日本民宿「中國籍老闆」怨同胞狂取消訂單！　3年來第一次

日相挺台讓全中國跳腳　義媒揭真正原因「北京最怕這件事」

馬克宏拍板軍援！　烏克蘭將迎接「百架飆風戰鬥機」

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

美智庫：台灣商船「換掛美國旗」　美軍護航阻中共灰區封鎖

「台灣有事」點燃對立！日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

日銀行送新員工「每人4萬」旅遊金　鼓勵入職前出國玩一趟

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

再點名台灣「搶走晶片生意」　川普：太丟臉了

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

對高市早苗台灣有事言論「不意外」　美海軍高官：理解她的憂慮

日本民宿「中國籍老闆」怨同胞狂取消訂單！　3年來第一次

日相挺台讓全中國跳腳　義媒揭真正原因「北京最怕這件事」

馬克宏拍板軍援！　烏克蘭將迎接「百架飆風戰鬥機」

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

美智庫：台灣商船「換掛美國旗」　美軍護航阻中共灰區封鎖

「台灣有事」點燃對立！日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

日銀行送新員工「每人4萬」旅遊金　鼓勵入職前出國玩一趟

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

再點名台灣「搶走晶片生意」　川普：太丟臉了

台灣民意民調／藍白支持度超過綠9.4%　3因素助國民黨民調上升

砸360萬閃兵！王大陸「分5次給錢」經過曝　還殺價少付16萬

對高市早苗台灣有事言論「不意外」　美海軍高官：理解她的憂慮

炸雞突發爐「整鍋燒起來」　屏東消防員鍋蓋+濕毛巾急撲滅

心臟病警訊不只胸痛　醫曝女性「楊朵症候群」5症狀：肩背痛小心

台南南區汽修廠深夜起火！臭味煙霧狂竄　鄰居嚇壞急報警

留美「免試托福」台灣4校試辦　非英語母語國家首例

列3點反擊經濟學人「台灣病」　蔡正元轟：騙稿費寫這種不入流文章

中日情勢加劇！日股重挫1200點　指數摜破5萬點

偷拍15歲妹洗澡！趁機指侵還錄影　「情輕法重」輕判5年理由曝

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

國際熱門新聞

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐　台積電ADR跌超1％

日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

日本駐北京使館示警　在華日人務必注意安全

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

食人魔在停屍間上班「偷吃屍體」

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

貝佐斯重返一線　將任AI新創公司執行長

日媒：太子集團陳志「東京購入豪宅」藏身

搶劫反遭修理　狼狽摔車畫面曝光

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

新華社嗆高市早苗：一言可以興邦也可喪邦　涉台錯誤言論極度危險

更多熱門

相關新聞

日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

日本首相高市早苗「台灣有事」牽動集體自衛權的答辯，引爆中國強烈反彈，日中衝突升溫。為避免情勢持續惡化，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰預計18日與中國外交部官員展開協商。高市政權希望透過外交管道為這場風波降溫，但在中方高壓立場下，情勢能否冷卻仍相當不明朗。

日本駐中使館發「安全對策」籲公民提高警覺

日本駐中使館發「安全對策」籲公民提高警覺

新華社嗆高市早苗：一言可以興邦也可喪邦　涉台錯誤言論極度危險

新華社嗆高市早苗：一言可以興邦也可喪邦　涉台錯誤言論極度危險

南韓首度向北韓提議召開軍事會談

南韓首度向北韓提議召開軍事會談

疑似中國無人機靠近　日戰機緊急升空

疑似中國無人機靠近　日戰機緊急升空

關鍵字：

中國遊客赴日旅遊大阪觀光退訂潮日韓要聞大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面