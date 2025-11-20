高市被抹成軍國主義！　學者點破北京盤算「提4策略反擊」

▲習近平上月與高市早苗見面時，2人互相握手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發的中日外交風波持續延燒，東京國際基督大學（ICU）國際關係教授納吉（Stephen R. Nagy）認為，北京刻意將高市的國安論點扭曲為軍國主義，但若日本不被牽著鼻子走，靠著4項策略巧妙反擊，將能夠加速世界遠離中國的趨勢。

納吉投書日媒《President Online》指出，古代中國有趙高「指鹿為馬」，現在北京也在做同樣的事，「將高市首相務實的安保論點，偷換成軍國主義。」而中國反應過度的原因也很簡單，正是因為高市拋棄了日本傳統的「戰略模糊」態度，但這其實反映了當前日本民意，根據去年10月的內閣府調查，對中國不抱親近感的比例達到85%歷史新高。

納吉認為，中國一系列施壓行動具有4大意圖，首先是經濟方面殺雞儆猴，警告各國若觸犯北京敏感話題將招致報復；其次是讓高市盡快下台，重現2006至2012年日本更換6名首相的政治混亂局面；接著是挑撥離間，利用「日本回歸軍國主義」的宣傳，影響那些正與日本深化安保合作的東南亞國家；最後則是轉移國內民眾不滿，包括青年失業率超過20%、房地產泡沫破裂、地方政府債臺高築等經濟危機。

▲納吉表示，高市的政治生命應該由日本國民決定。（圖／路透）



對此，納吉也提出日本反擊的4大具體措施，首先是與台韓合作，建立數位事實查核體制，利用AI識別假消息，並在幾小時內透過迅速更正事實。其次是建立經濟互援體制，深化日澳印之間的供應鏈合作，若其中一方受到北京制裁，其他國家則提供市場支援。

第三是在各國政府與民間智庫之間建立資訊發布合作，共同製作多語言且易理解的內容。第四則是大幅擴大亞洲內部交流，將國際交流基金的預算增加3倍，每年邀請1萬名東南亞青年到訪，透過親身經歷反擊誤解與政治宣傳。

納吉特別提到，習近平上月才跟高市見面握手，短短2周之內態度大轉變，這個巧妙的時間點，讓他感受到中國領導層的焦慮，「國內經濟惡化和台灣統一前景黯淡，被逼到牆角的反而是中國。」

他還提到另一個成語「掩耳盜鈴」，「軍事擴張、領土擴張、人權壓迫。他們以為可以用反日宣傳，蓋過響徹全球的鈴聲」，但眼睛雪亮的人們總能分辨是非，呼籲大家冷靜面對、持續發聲，尤其高市的政治生命更應該由日本國民決定，絕不能如中國所願，「亞洲的未來將由力量還是規則決定？我們正站在這個分岔路口上。」