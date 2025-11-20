日相涉台言論愈發引中國不滿　陸外交部再嗆：借台生事，只會找事

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」的相關言論，引起中日關係緊張。中國外交部也連續多日斥責高市早苗的發言。外交部發言人毛寧20日在例行記者會上，再次強調，日方若借台生事，只是在自找麻煩。

一名記者向毛寧提問，「針對日本首相高市早苗所謂『台灣有事』的言論，許多中國民眾認為，在台灣問題上，日本負有歷史罪責，是最沒資格談『有事』的一方，發言人對此有何評論？」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧表示，「歷史上，日本曾經強行侵占台灣，並進行長達半世紀的殖民統治，日本佔領時期，台灣人民災難深重，數十萬人被殺害，民眾毫無政治權利、信仰自由和文化自由，礦產資源、民生物資遭到瘋狂掠奪，日本侵略者在台灣犯下罄竹難書的罪行，寫下了台灣史上最黑暗的一頁。」

毛寧還提到，「今年是台灣光復80週年，日本應 該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否『有事』根本不是日本的事，借台灣生事，只會給日本找事。」

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她此言一出，立即在日本國內外引發眾議。



日本官房長官木原稔18日重申，有關於首相針對「台灣有事」的國會答辯內容，並未改變日本政府一直以來的立場，因此不會收回相關發言。