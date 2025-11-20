中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部例行記者會今（20）日仍持續圍繞中日外交衝突的議題，對於各方提問，大陸外交部始終將主軸擺在日本首相高市早苗的論述上，並重申要合理解決此次衝突，日本得「認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。」

對於原定在11月將舉行的中日韓三方外長會將延後舉行，大陸外交部發言人毛寧表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

面對「台灣有事，就是日本有事」的說法，毛寧指出，日本在歷史上曾強行佔領台灣，進行長達半個世紀的殖民統治，「今（2025）年是台灣光復80週年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否有事根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事。」

至於有部分日本官員近期發聲「緩頰」稱，日本政府並未改變既有立場，毛寧則強調，「不知道日方所稱日本政府的既有立場究竟是什麼？在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車。」

毛寧指出，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」與台灣問題相關聯，「不能說一套做一套，口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。」