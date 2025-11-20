行動力挺日本海鮮！賴清德「吃北海道帆立貝」　網飆淚：想起安倍

▲我中華民國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院針對「台灣有事」質詢答覆時，表示若中國在執行海上封鎖時以軍艦攻擊美軍時，恐觸發能讓日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈。如今，中國再度暫停辦理進口日本水產品手續。為此，我國總統賴清德發文分享午餐菜單，標註食材使用日本海鮮，表達對日本的支持。

根據日媒《日本新聞網》，我中華民國總統賴清德今（20）日在臉書、X等多個社群平台，以中文和日文分享午餐菜單，他表示今天的午餐是「壽司與味噌湯」，並標註海鮮食材使用日本鹿兒島縣產的鰤魚、以及最近才遭中國政府停止進口的北海道產帆立貝，儘管內文並未強調中國的禁令，卻直接透過照片分享力挺日本海產的行動。

從賴清德上傳的兩張相片中可以看到，面帶微笑的賴清德用筷子夾起帆立貝，推薦讀者們能夠以行動力挺日本海鮮。此舉被視為以實際行動表達對日本水產品的支持，再度展現出共享民主價值同盟之間相互扶持的溫暖畫面，因此立刻獲得台灣與日本網友的熱烈迴響。

▲安倍晉三生前曾力挺台灣鳳梨。（圖／翻攝自臉書）

該則發文一出，立刻引來許多日本網友留言表達感謝，「謝謝！日本的食物是世界最安全且美味的，而台灣的鳳梨與香蕉也同樣是最頂級的美味」、「謝謝賴總統能夠享用日本海鮮」、「謝謝在這個時候相挺日本水產品，非常感謝您總是這麼支持日本」、「謝謝您的支持！我每年也是想用台灣美味的鳳梨」、「謝謝賴桑！日本和台灣是永遠的好朋友。」

也有其他日本和台灣的網友想起已故前日本首相安倍晉三卸任後，曾於2021年中國無預警暫停進口台灣鳳梨時，透過在社群平台發文以身相挺台灣鳳梨的舉動，從當年的照片可以看到，安倍在鏡頭前笑著拿起台灣鳳梨，眼前更標示著「台灣鳳梨」字樣，而其拍攝角度恰好與賴清德今日響應力挺日本水產品的照片角度相同。