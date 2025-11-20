中國又禁水產！　美駐日大使批「惡習難戒」：這次也挺日本

▲ 美國駐日大使葛拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，再度宣布全面停止日本水產進口。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）對此批評中國「訴諸威壓手段的惡習」，強調美國在中國上次禁止日本水產進口時便力挺日本，此次也一樣將支持盟友。

葛拉斯20日在社群平台X引用相關新聞寫道，「訴諸威壓手段似乎是中國政府難以戒除的惡習。上次中國不當禁止日本水產進口時，我們美國便出面支持日本。這次也一樣，我們會持續支持盟國日本。」

這則貼文迅速引發日本網友熱烈迴響，許多人留言感謝他直言不諱，「一如既往感謝您鏗鏘有力的發言」、「真可靠」、「真正的盟友」、「這種毫不含糊的表態才是最強的同盟力量」。

中方宣稱，此次禁止進口是基於對福島核處理水監測需求的考量，但外界普遍認為是對高市早苗涉台言論的報復措施。葛拉斯15日以來也多次發文，強調美國一向重視美日同盟，也將堅定維護台海和平穩定。