阿北喝太茫！醉到隔天找不到車「以為被偷」　屏東警迅速尋回

▲屏東警分局員警幫賴男找到自小客車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市62歲賴姓男子自認把自小客車停在屏東市仁愛路與自立路口，隔天卻怎麼也找不到車，懷疑車子被偷，著急向屏東警分局報案，警方獲報後立即調閱監視器，並逐一走訪周邊巷弄與停車場。經一番努力，終於在建南路公有停車場尋獲該車。這時，他才想起前晚飲酒微醺，由友人代駕停車，醒後因記憶模糊記錯地點，才虛驚一場，連聲感謝警方效率與協助。

賴姓男子日前神情緊張地至屏東警察分局建國派出所報案，表示自己的汽車疑似失竊。警方詢問，賴姓男子表示，前一天晚上將自己所有的自小客車停放在屏東市仁愛路與自立路口，但隔日上午牽車時卻怎麼也找不到，懷疑汽車遭竊。

警員林尚震、廖楚紅獲報後，立即調閱沿線監視器畫面，並逐一訪查周邊停車場及巷弄。經過員警一番勤勞尋找後，終於在屏東市建南路公有停車場內發現賴男所有的自小客車。其到場確認時，才想起前一天晚間因飲酒微醺，請友人代為駕駛自己所有的車輛，沒想到清醒後因記憶模糊而記錯位置，真是烏龍一場，因此連聲向警方致謝，並稱讚警方效率高、態度親切。

分局長林明波提醒，民眾停車時可利用手機拍照、標記定位或記錄周邊路牌資訊，以避免發生類似情況；若仍無法找回車輛，應冷靜處理並適時報警求助。