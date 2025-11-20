　
地方 地方焦點

阿北喝太茫！醉到隔天找不到車「以為被偷」　屏東警迅速尋回

▲屏東警分局員警幫賴男找到自小客車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警幫賴男找到自小客車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市62歲賴姓男子自認把自小客車停在屏東市仁愛路與自立路口，隔天卻怎麼也找不到車，懷疑車子被偷，著急向屏東警分局報案，警方獲報後立即調閱監視器，並逐一走訪周邊巷弄與停車場。經一番努力，終於在建南路公有停車場尋獲該車。這時，他才想起前晚飲酒微醺，由友人代駕停車，醒後因記憶模糊記錯地點，才虛驚一場，連聲感謝警方效率與協助。

賴姓男子日前神情緊張地至屏東警察分局建國派出所報案，表示自己的汽車疑似失竊。警方詢問，賴姓男子表示，前一天晚上將自己所有的自小客車停放在屏東市仁愛路與自立路口，但隔日上午牽車時卻怎麼也找不到，懷疑汽車遭竊。

警員林尚震、廖楚紅獲報後，立即調閱沿線監視器畫面，並逐一訪查周邊停車場及巷弄。經過員警一番勤勞尋找後，終於在屏東市建南路公有停車場內發現賴男所有的自小客車。其到場確認時，才想起前一天晚間因飲酒微醺，請友人代為駕駛自己所有的車輛，沒想到清醒後因記憶模糊而記錯位置，真是烏龍一場，因此連聲向警方致謝，並稱讚警方效率高、態度親切。

分局長林明波提醒，民眾停車時可利用手機拍照、標記定位或記錄周邊路牌資訊，以避免發生類似情況；若仍無法找回車輛，應冷靜處理並適時報警求助。

內埔警加油站遇76歲失聯翁　查出身分助返家

內埔警加油站遇76歲失聯翁　查出身分助返家

76歲屏東市郭姓男子日前在屏東縣內埔鄉台一線與潮州鎮四維路交接處的加油站徘徊，內埔警分局員警前往簽巡時聽到加油站員工反映，主動前往關懷，查出他是屏東警分局受理失聯人口，帶回派出所提供茶飲，連絡家人帶回，讓家屬非常感激。

婦迷路全身傷　以為回到娘家爬牆受傷

婦迷路全身傷　以為回到娘家爬牆受傷

屏東警+慈鳳宮　打造「科偵DNA」強攻虛擬幣詐欺

屏東警+慈鳳宮　打造「科偵DNA」強攻虛擬幣詐欺

1週領200筆詐騙贓款　外籍車手機場前落網

1週領200筆詐騙贓款　外籍車手機場前落網

失智長者暴增　指紋建檔成迷途者返家之路

失智長者暴增　指紋建檔成迷途者返家之路

屏東警方車輛尋回飲酒代駕停車忘記

