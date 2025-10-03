屏東警聯手屏東市慈鳳宮！打造科偵DNA　強攻虛擬幣詐欺

▲屏東縣警方虛擬貨幣證照課程。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

虛擬貨幣已成為各類犯罪隱匿金流的管道，多態樣虛擬貨幣交易犯罪叢生，類型又以假投資詐欺為最大宗；為有效因應新興犯罪樣態，屏東縣政府警察局與屏東市慈鳳宮跨域合作，特舉辦「虛擬貨幣金流分析」證照課程，以「鏈上溯源、證據保全」為核心，全面提升屏警在虛擬貨幣犯罪的偵蒐量能，共同守護縣民財產。

屏警近來破獲多起幣商與工程師涉詐案件，均透過虛擬貨幣幣流分析取得關鍵證據，足見幣流追查技能的重要。本次證照課程邀請頂尖業界加密貨幣分析師專家授課，除了虛擬貨幣幣流分析理論與技巧之外，更以實際偵查案例講解，強化參訓員警的學習成效。

這項課程是由屏東慈鳳宮鼎力支持，不僅全額出資辦理，更提供專案經費，補助員警進修專業資安證照課程；慈鳳宮亦長期與本局合作打詐工作，今年與警方已共同辦理5場次的反詐宣導活動，持續深化民眾防詐意識。慈鳳宮不僅是地方上的信仰中心，更透過實際資源投入，協助屏東警方導入先進科技偵查設備與專業訓練，為屏警注入堅實的「科偵DNA」。

面對日益增多的虛擬貨幣詐欺案件，屏東縣政府警察局局長甘炎民期許透過各種科技偵查專業培訓，提升第一線員警偵查實戰能力，除了強化打擊詐欺量能，更可透過幣流追查來守護縣民的財產。屏東警方未來也將持續深化與地方宗教、社區等多元力量的合作，共同建構「全民防詐」的保護網，讓打詐與在地結合，形成最強的反詐能量。