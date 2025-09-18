　
地方 地方焦點

走失潮警訊！失智長者10年暴增6成　指紋建檔成愛的GPS

▲屏東縣警局長者指紋建檔，一鍵掃描助迷途者安全返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著人口逐漸高齡老化，失智長者走失問題日益嚴重。根據統計，近十年來台灣走失的失智長者人數增加了六成，甚至平均每ㄧ日就高達有四位走失者發生，走失過程更擔憂的是因無法釐清身分造成不斷迷航而發生憾事，為許多家庭帶來難以承受的痛苦。為此，屏東縣政府警察局積極推動失智長者「指紋建檔」服務，將指紋視為長者獨一無二的「身分證」，為其建立安全防線。

▲屏東縣警局長者指紋建檔，一鍵掃描助迷途者安全返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局深知長者與家屬的不便，特別提供多項創新服務。除在傳統的各警察分局辦理方式之外，特別推出「到府服務」。只要是社福機構、社區關懷據點，或家庭集結10人以上，警方即可親自前往指定地點，利用最新的「光學採印」設備為長者辦理建檔，過程乾淨、快速，大幅減輕家屬的負擔。

透過積極的宣導與各單位的跨機關合作，指紋建檔服務已取得顯著成效。屏東縣政府警察局已與縣府長照處、社會局等單位近期跨域合作，已超過1500位長者辦理捺印建檔。當警方或民眾尋獲（發現）無法表達身分的失智長者時，可立即通知警方，可利用活體指紋掃描機快速比對，透過電腦的指紋辨識系統，已成功協助多位走失長者迅速找到回家的路。

屏東縣警局將持續把這份關懷送到每個角落。本局亦特地於114年9月17日前往長治鄉瑞康精神護理之家，為更多長者提供到點服務，讓指紋建檔的愛能傳遞到每一個需要幫助的家庭。

局長甘炎民強調，指紋建檔不僅是一項服務，更是一份愛的承諾。它就像一個無聲的GPS，默默守護著長輩，讓家屬多一份安心，也讓長者能安全地走向每一個明天。甘局長更呼籲民眾，為家中長輩留下這份愛的印記，因為多一份保障，就少一份遺憾。

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

屏東縣政府警察局里港分局自8月20日起啟動「闖紅燈暨未戴安全帽大執法」，針對駕駛人闖紅燈及機車騎士未依規定佩戴安全帽兩大違規項目加強取締。依《道路交通管理處罰條例》規定，闖紅燈可處新台幣1,800元至5,400元罰鍰，未戴安全帽可處500元罰鍰，呼籲用路人切勿心存僥倖。

屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警阻詐

8旬翁傍晚外出未歸　東港警4小時找到人

7旬婦外出散步未歸　里港警助找回

屏東警攔阻詐騙136件 查獲31車手

