走失潮警訊！失智長者10年暴增6成　指紋建檔成愛的GPS

▲屏東縣警局長者指紋建檔，一鍵掃描助迷途者安全返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著人口逐漸高齡老化，失智長者走失問題日益嚴重。根據統計，近十年來台灣走失的失智長者人數增加了六成，甚至平均每ㄧ日就高達有四位走失者發生，走失過程更擔憂的是因無法釐清身分造成不斷迷航而發生憾事，為許多家庭帶來難以承受的痛苦。為此，屏東縣政府警察局積極推動失智長者「指紋建檔」服務，將指紋視為長者獨一無二的「身分證」，為其建立安全防線。

屏東縣警局深知長者與家屬的不便，特別提供多項創新服務。除在傳統的各警察分局辦理方式之外，特別推出「到府服務」。只要是社福機構、社區關懷據點，或家庭集結10人以上，警方即可親自前往指定地點，利用最新的「光學採印」設備為長者辦理建檔，過程乾淨、快速，大幅減輕家屬的負擔。

透過積極的宣導與各單位的跨機關合作，指紋建檔服務已取得顯著成效。屏東縣政府警察局已與縣府長照處、社會局等單位近期跨域合作，已超過1500位長者辦理捺印建檔。當警方或民眾尋獲（發現）無法表達身分的失智長者時，可立即通知警方，可利用活體指紋掃描機快速比對，透過電腦的指紋辨識系統，已成功協助多位走失長者迅速找到回家的路。

屏東縣警局將持續把這份關懷送到每個角落。本局亦特地於114年9月17日前往長治鄉瑞康精神護理之家，為更多長者提供到點服務，讓指紋建檔的愛能傳遞到每一個需要幫助的家庭。

局長甘炎民強調，指紋建檔不僅是一項服務，更是一份愛的承諾。它就像一個無聲的GPS，默默守護著長輩，讓家屬多一份安心，也讓長者能安全地走向每一個明天。甘局長更呼籲民眾，為家中長輩留下這份愛的印記，因為多一份保障，就少一份遺憾。