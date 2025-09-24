超惡劣！1週狂領200次騙走400萬　馬來西亞車手離境前被逮

▲局長甘炎民慰問東港警方查獲馬來西亞籍車手有功人員。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港警分局於8月間接獲轄內發生多起詐騙車手提領贓款案，立即組成專案小組並與高雄警方啟動跨域合作偵辦。經調閱監視器與整合情資，鎖定馬來西亞籍田姓男子持觀光護照入境作案，在短短一星期內在高屏地區犯案近200筆近400萬元，後轉往北部活動。警方掌握其行蹤，連日北上埋伏，終於在22日晚間順利將嫌犯查緝到案。

東港警分局轄區於114年8月中突遭車手提領多筆詐騙贓款，立即組成專案小組偵辦，並同時啟動跨域協作與一橋之隔高雄警方情資分享，共同展開查緝。

專案人員調閱監視器畫面後積極偵辦，透過多單位整合情資查知影中車手為持觀光護照入境之外籍人士，清查偵辦過程發現該嫌入境後在高屏地區提領近200筆，流竄高屏縣市轄區，之後為逃避高屏警方查緝而轉移至北部地區提領；東港警專案人員據此研判該嫌意圖在北部地區犯案後就近從桃園機場出境，因此連續派員北上埋伏多日，終於在22日晚間查獲該64歲田姓車手到案。

屏東縣政府警察局長甘炎民獲知立即至東港分局慰勉偵辦人員並以國際刑警偵辦跨國案件的經驗指導後續偵辦方向。

據屏東縣警方統計，今年1至7月共查獲107名車手，其中6人為外籍車手(馬來西亞籍5人、新加坡籍1人)，當中2名即為東港分局查獲，展現出強力打擊車手的氣勢，而詐團得知國內車手大量被警方查獲後，近期引進外籍人士從事不法，亦遭屏東警方迎頭痛擊，未來持續依照內政部警政署各項打詐政策強力執行，以維護縣民財產安全。