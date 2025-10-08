　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦迷路全身傷站路邊！噴淚原因曝　「以為回到娘家」爬牆探親人

▲里港警方助邱婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方助邱婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

71歲邱姓婦人日前深夜途經屏東縣里港鄉潮厝路段時，誤以為回到娘家，想攀爬圍籬回家時被鐵網割傷流血，只能在附近徘徊，里港警分局員警獲報趕往了解，除協助救護外，並耐心查詢比對身分，終於在深夜順利協助老婦平安返家，讓家屬非常感激。

▲里港警方助邱婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局大平派出所巡佐蔡顏名、警員黃柏憲於日前深夜1點多巡邏時，接獲通報里港鄉潮厝路段有一名老婦全身發抖徘徊，立即趕往處理。

經了解，邱姓婦人誤認該址為娘家，欲攀爬圍欄進入時不慎遭割傷。警方見狀立即通報救護，經救護人員包紮後幸無大礙。

由於時深夜，婦人身上未攜帶證件，也無法清楚說明住處，員警耐心詢問，透過警用電腦與家屬資料比對，最終確認查出她的身分，並順利聯繫家屬到場接回，家屬也對警方熱心協助深表感謝。

分局長邱逸樵表示，同仁見長者受傷即刻處置並主動積極協助返家，展現關懷與耐心，值得肯定。警方呼籲，家中若有年長或記憶退化的親人，家屬可協助配戴識別證件或聯絡方式，避免走失後增加危險或困擾。另屏東縣政府警察局轄下各分局偵查隊皆設有固定式或攜帶式指紋掃描設備，建議失智長者家屬可向警方申請「自願指紋捺印」建檔服務，以利警方迅速識別走失者身分，協助返家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

婦迷路全身傷站路邊！噴淚原因曝　「以為回到娘家」爬牆探親人

托運行李藏3000萬海洛因毒品　2馬國男桃機闖關失敗雙雙落網

BMW山區飆速113km失控　撞死無辜打工妹！假牙總監判刑10月

設計展即將開幕！彰化高鐵周邊淪塗鴉場　6車慘遭「毀容」

台中男摔車當場慘死！機車「倒插」卡50公分水溝　離奇畫面曝

快訊／未保持安全距離！警車國道追撞自小客　車頭變形畫面曝

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝　徐榛蔚發文感謝

砂石場開挖心酸畫面曝！燒金紙盼遺體順利回家　鑑識人員現場待命

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

婦迷路全身傷站路邊！噴淚原因曝　「以為回到娘家」爬牆探親人

托運行李藏3000萬海洛因毒品　2馬國男桃機闖關失敗雙雙落網

BMW山區飆速113km失控　撞死無辜打工妹！假牙總監判刑10月

設計展即將開幕！彰化高鐵周邊淪塗鴉場　6車慘遭「毀容」

台中男摔車當場慘死！機車「倒插」卡50公分水溝　離奇畫面曝

快訊／未保持安全距離！警車國道追撞自小客　車頭變形畫面曝

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝　徐榛蔚發文感謝

砂石場開挖心酸畫面曝！燒金紙盼遺體順利回家　鑑識人員現場待命

香港8個月2.8萬件詐騙案　遭詐金額破200億元

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

林予晞入圍金鐘影后認了：最想贏她　脫口「該邊拉傷」原因超荒謬

詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

社會熱門新聞

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

即／怪手挖出砂石場老闆娘轎車　遺體身分確認中

北市雙載電輔車遭撞　15歲女頭破血流搶救10天不治

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

花蓮規模5地震　空拍監測馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」

縣長贈慰問金　護童勇男妻：他不後悔擋這2刀

更多熱門

相關新聞

屏東警+慈鳳宮　打造「科偵DNA」強攻虛擬幣詐欺

屏東警+慈鳳宮　打造「科偵DNA」強攻虛擬幣詐欺

虛擬貨幣已成為各類犯罪隱匿金流的管道，多態樣虛擬貨幣交易犯罪叢生，類型又以假投資詐欺為最大宗；為有效因應新興犯罪樣態，屏東縣政府警察局與屏東市慈鳳宮跨域合作，特舉辦「虛擬貨幣金流分析」證照課程，以「鏈上溯源、證據保全」為核心，全面提升屏警在虛擬貨幣犯罪的偵蒐量能，共同守護縣民財產。

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

1週領200筆詐騙贓款　外籍車手機場前落網

1週領200筆詐騙贓款　外籍車手機場前落網

高雄婦屏東訪友忘帶手機迷途　警畫路線解圍

高雄婦屏東訪友忘帶手機迷途　警畫路線解圍

關鍵字：

老婦警方協助迷途老人安全屏東警方

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

顏正國戲裡也在中秋離世

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面