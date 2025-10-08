婦迷路全身傷站路邊！噴淚原因曝　「以為回到娘家」爬牆探親人

▲里港警方助邱婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

71歲邱姓婦人日前深夜途經屏東縣里港鄉潮厝路段時，誤以為回到娘家，想攀爬圍籬回家時被鐵網割傷流血，只能在附近徘徊，里港警分局員警獲報趕往了解，除協助救護外，並耐心查詢比對身分，終於在深夜順利協助老婦平安返家，讓家屬非常感激。

里港警分局大平派出所巡佐蔡顏名、警員黃柏憲於日前深夜1點多巡邏時，接獲通報里港鄉潮厝路段有一名老婦全身發抖徘徊，立即趕往處理。

經了解，邱姓婦人誤認該址為娘家，欲攀爬圍欄進入時不慎遭割傷。警方見狀立即通報救護，經救護人員包紮後幸無大礙。

由於時深夜，婦人身上未攜帶證件，也無法清楚說明住處，員警耐心詢問，透過警用電腦與家屬資料比對，最終確認查出她的身分，並順利聯繫家屬到場接回，家屬也對警方熱心協助深表感謝。

分局長邱逸樵表示，同仁見長者受傷即刻處置並主動積極協助返家，展現關懷與耐心，值得肯定。警方呼籲，家中若有年長或記憶退化的親人，家屬可協助配戴識別證件或聯絡方式，避免走失後增加危險或困擾。另屏東縣政府警察局轄下各分局偵查隊皆設有固定式或攜帶式指紋掃描設備，建議失智長者家屬可向警方申請「自願指紋捺印」建檔服務，以利警方迅速識別走失者身分，協助返家。