國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓商人夫妻遭槍決！生意太好「態度傲慢」　200多人被迫圍觀

▲▼ 北韓領導人金正恩 。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

北韓政府公開槍決一對50多歲夫婦，罪名是經營電動自行車生意致富後「態度傲慢」，違反「反動思想文化排斥法」，與外部組織勾結非法流通外幣，散布反國家訊息等，甚至強制逾200位居民到場觀看，其中包括孩童。

《Daily NK》報導，這對夫婦原本在平壤寺洞區（Sadong）經營電動自行車與零件的販售、修理與租賃業務，雖隸屬朝鮮職業總同盟中央委員會，卻透過經商累積大筆財富，在市場裡被稱為「大人物」，當地居民對他們的價格高昂、品質問題及驕傲態度早有不滿。

這對夫婦被政府指控多項罪名後，8月初被捕並接受聯合審訊，9月初判處死刑，另有約20名相關人員遭判流放或再教育。

지난달 중순 평양 송신·송화지구 미림 근처 공터에서 대규모 사업을 통해 자금을 축적해 왔던 한 부부가 주민들 앞에서 처형당했다는 소식이 뒤늦게 전해졌다. 북한 내부 소식통은 13일 데일리NK에 “자전거 사업을 벌여온...

데일리NK 發佈於 2025年10月12日 星期日

不過，處決地點臨時從寺洞區射擊場改至美林（Mirim）一處空地舉行。消息人士透露，所有市場管理員及攤位負責人都被強制參加，一共聚集超過200位居民，「沒地方托嬰的人別無選擇，只能帶著孩子出席，路過的中學生也未受到任何攔阻，直接加入大人的行列，目睹這個恐怖場景。」

消息人士認為，「此舉顯然是要表示，即使只是稍微超出國家允許範圍，任何人都將遭受懲罰。」他指出，處決過後所有商人都很害怕，擔心自己隨時可能被抓，民眾也被恐懼心理淹沒，接下來幾天市場活動驟降，與夫婦相關的商業活動均受影響，電池相關產品價格暴漲或停止流通。

這次處決被廣泛視為一種警告，旨在切斷外界連結，並且收緊國家對於私人商業營運的控制。消息人士甚至認為，北韓政府刻意讓未成年人接觸極端暴力，「這起事件不只是要懲罰『擾亂經濟秩序』的行為，也是要向公眾灌輸恐懼，尤其是年輕人，表示『只要國家想要，可以懲罰任何人。』」

 
