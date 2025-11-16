北韓疑部署1500噸級護衛艦　美韓海上演習期間出海示警

▲北韓最高領導人金正恩曾前往南浦造船廠視察5000噸級最新驅逐艦「崔賢號」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美韓聯合海上訓練期間，北韓（朝鮮）疑似追加部署1500噸級護衛艦「豆滿號」至位於東部海岸的高城港，被衛星影像拍攝到從江原道文川出發入港。專家分析，北韓此舉可能是在展示其海上作戰與導彈發射能力，對美韓聯合軍演形成戰略示警。

根據美國北韓專門媒體《NK News》，民間衛星公司Planet Labs拍攝的影像顯示，北韓一艘豆滿級護衛艦（1500噸級）曾於10月30日從江原道文川的海軍工廠出港，進入高城港停泊，與原本部署在此的鴨綠級（1500噸級）護衛艦並列。

自從美國尼米茲級核動力航空母艦6號艦「喬治•華盛頓號航空母艦」於本月11到14日，在東海（日本海）與南韓進行美韓聯合海上訓練的同時，其中一艘北韓護衛艦在高城港便未再現蹤跡，推測可能進行海上作戰任務。

報導分析，北韓此舉可能意在向外界展示其在聯合艦隊模擬攻擊行動中，可以隨時準備發射導彈的能力。北韓官方媒體亦曾宣稱，這些護衛艦可搭載巡弋飛彈，具備搭載核彈頭能力。

北韓最高領導人金正恩曾於2023年旁觀巡弋飛彈試射。專家推測當時金正恩所搭乘的船艦，可能是鴨綠級護衛艦。部分分析認為所試射的導彈為「箭-2」，並可能搭載戰術核彈頭「火山-31」。

報導也提到，在北韓公開的海軍艦艇中，這兩艘護衛艦的排水量僅次於今年公開的5000噸級驅逐艦「崔賢號」，屬於北韓現有水面艦中排水量最大、相對較新的艦艇。

專家表示，豆滿級與鴨綠級護衛艦的聯合部署，反映北韓近年持續提升海上作戰能力的趨勢。

此外，金正恩2024年9月視察江原道文川海軍基地時，曾強調必需大規模擴建基地。但衛星影像顯示，目前基地建設仍尚未重新啟動。分析認為，北韓在保持既有艦隊運作的同時，仍在觀望大型基地建設的進度，可能反映其資源調配策略與軍事部署考量。