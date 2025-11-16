　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓疑部署1500噸級護衛艦　美韓海上演習期間出海示警

▲▼北韓最高領導人金正恩18日前往南浦造船廠視察5000噸級最新驅逐艦「崔賢號」。（圖／達志影像）

▲北韓最高領導人金正恩曾前往南浦造船廠視察5000噸級最新驅逐艦「崔賢號」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美韓聯合海上訓練期間，北韓（朝鮮）疑似追加部署1500噸級護衛艦「豆滿號」至位於東部海岸的高城港，被衛星影像拍攝到從江原道文川出發入港。專家分析，北韓此舉可能是在展示其海上作戰與導彈發射能力，對美韓聯合軍演形成戰略示警。

根據美國北韓專門媒體《NK News》，民間衛星公司Planet Labs拍攝的影像顯示，北韓一艘豆滿級護衛艦（1500噸級）曾於10月30日從江原道文川的海軍工廠出港，進入高城港停泊，與原本部署在此的鴨綠級（1500噸級）護衛艦並列。

自從美國尼米茲級核動力航空母艦6號艦「喬治•華盛頓號航空母艦」於本月11到14日，在東海（日本海）與南韓進行美韓聯合海上訓練的同時，其中一艘北韓護衛艦在高城港便未再現蹤跡，推測可能進行海上作戰任務。

報導分析，北韓此舉可能意在向外界展示其在聯合艦隊模擬攻擊行動中，可以隨時準備發射導彈的能力。北韓官方媒體亦曾宣稱，這些護衛艦可搭載巡弋飛彈，具備搭載核彈頭能力。

北韓最高領導人金正恩曾於2023年旁觀巡弋飛彈試射。專家推測當時金正恩所搭乘的船艦，可能是鴨綠級護衛艦。部分分析認為所試射的導彈為「箭-2」，並可能搭載戰術核彈頭「火山-31」。

報導也提到，在北韓公開的海軍艦艇中，這兩艘護衛艦的排水量僅次於今年公開的5000噸級驅逐艦「崔賢號」，屬於北韓現有水面艦中排水量最大、相對較新的艦艇。

專家表示，豆滿級與鴨綠級護衛艦的聯合部署，反映北韓近年持續提升海上作戰能力的趨勢。

此外，金正恩2024年9月視察江原道文川海軍基地時，曾強調必需大規模擴建基地。但衛星影像顯示，目前基地建設仍尚未重新啟動。分析認為，北韓在保持既有艦隊運作的同時，仍在觀望大型基地建設的進度，可能反映其資源調配策略與軍事部署考量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《星光》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：不知該怎麼過
快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣
新北離奇車禍！　2人雙亡
17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應
逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

墨西哥數千人街頭示威！示威者推倒國家宮圍欄　警動用催淚瓦斯

北韓疑部署1500噸級護衛艦　美韓海上演習期間出海示警

17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費

快訊／東京持刀砍人！40多歲婦人「腹部濺血」倒地　兇手逃逸中

高市早苗言論風波未息　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

二度靈魂出竅親揭「死後世界」　女：脫離肉身俯瞰醫師搶救

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

別再用醋+小蘇打！專家曝水管堵塞「2大妙招」　廚房、浴室大不同

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

墨西哥數千人街頭示威！示威者推倒國家宮圍欄　警動用催淚瓦斯

北韓疑部署1500噸級護衛艦　美韓海上演習期間出海示警

17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費

快訊／東京持刀砍人！40多歲婦人「腹部濺血」倒地　兇手逃逸中

高市早苗言論風波未息　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

二度靈魂出竅親揭「死後世界」　女：脫離肉身俯瞰醫師搶救

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

別再用醋+小蘇打！專家曝水管堵塞「2大妙招」　廚房、浴室大不同

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：太多恐懼，不知該怎麼過

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

【天籟之音】2路人合唱《神隱少女片尾曲》搭配九份景色氛圍感拉爆

國際熱門新聞

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

美國Costco急召回2款熱門商品！

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

中國籍男子性侵百人　被判無期徒刑

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

中國官媒：已做好對日實質反制的準備

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

辦公室不倫　2已婚員工秒遭開除

越南詭異1幕！　人行道大量蚯蚓集體曬死

即／東京1女遭砍倒地！　兇手逃逸中

更多熱門

相關新聞

即／東京1女遭砍倒地！　兇手逃逸中

即／東京1女遭砍倒地！　兇手逃逸中

日本東京赤坂地區16日上午發生砍人事件，一名40多歲女性在大樓地下1樓遭人持刀刺傷左腹部，所幸被害人緊急送醫時仍保持清醒。歹徒行兇後隨即逃逸，警方正全力追緝中。

彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

美通報南韓「取消軍售優惠」　徵收研發費

美通報南韓「取消軍售優惠」　徵收研發費

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

中國3航空開放「免費取消」日本機票

中國3航空開放「免費取消」日本機票

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮護衛艦美韓聯合軍演

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

成年人交友法則其實很簡單

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面