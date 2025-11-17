南韓首度向北韓提議召開軍事會談　討論軍事分界線基準線設定

▲從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部今（17）日正式向北韓（朝鮮）提出舉行南北軍事會談，目的是針對軍事分界線（MDL）基準線劃定進行討論，防止北韓軍隊反覆擅闖南側區域，降低雙方在軍事緩衝區（DMZ）發生意外衝突的風險。此次會談提議是南韓李在明政府今年6月上台後，首度向北韓提出正式軍事交流邀約。

根據《韓聯社》，南韓國防部國防政策室長金洪哲表示，北韓自2024年4月起在DMZ內設置戰術道路、鐵絲網與反坦克牆，並埋設地雷，部分北韓士兵執行任務時屢次跨越軍事分界線，增加意外衝突風險。南韓軍方已依作戰程序向北韓士兵進行警告廣播與射擊，要求其退回北側，但此類事件仍持續發生，雙方緊張情勢升高。

金洪哲表示，「詳細的會談時間點、會談地點等，將會透過板門店進行協商。為了緩解韓半島（朝鮮半島）緊張情勢、恢復南北韓間的軍事信任，期盼能夠儘快獲得北韓方面的正面回應。」

由於目前南北韓軍方通訊管道幾乎中斷，因此研判南韓可能透過聯合國軍司令部向北韓傳遞會談邀約。

▲北韓今年3月初再度派遣軍隊在兩韓交界大面積埋設地雷。（圖／南韓聯合參謀本部）

資料顯示，1953年簽署的停戰協定中，南北韓雙方在MDL沿線每500公尺設置一面標示牌，約有1200個。但是，自從1973年北韓向正在進行標示牌維修工作的聯合國軍司令部開槍射擊，導致後續維修中斷。如今，僅剩約200個標示牌仍完整，南北韓對部分區域的基準線認知存在明顯差異。

南韓國防部強調，舉行會談將釐清分界線基準，避免誤判造成兩韓軍事衝突，也被視為恢復南北韓通訊管道的努力之一。

然而，北韓回應的可能性被認為相當低。2023年底，北韓最高領導人金正恩將南北韓關係定義為「敵對的兩國關係」，停止與南韓的一切交流，並於去年4月起在DMZ北側持續部署兵力並進行工程建設。

另外，北韓朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正7月還曾發表談話，明確表示，「我們對首爾當局的政策與提議不感興趣，也不會與韓方坐下討論任何議題」，顯示北韓對軍事分界線議題興趣不大，也不大可能立即接受會談。

南韓總統室發言人姜由楨則指出，國防部提出會談的目的在於降低軍事緊張、避免南北韓非預期衝突，並確認此次提案與總統辦公室充分溝通，為大力推動對北對話提供支持。