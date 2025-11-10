只為發布戒嚴！尹錫悅遭特檢組以「利敵罪」起訴　向北韓派無人機

▲南韓前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯共同登上閱兵車。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅曾去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，甚至動用軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物。對此，特檢組偵查後發現，為了創造出符合宣布戒嚴的環境、合理化宣布戒嚴的名份，尹錫悅竟與時任國防部長金龍顯等人共謀，要求軍方向北韓（朝鮮）出動無人機挑釁，以求激怒平壤當局，遭特檢組以利敵罪起訴。

根據《韓聯社》，以趙垠奭所指揮的內亂特別檢察小組（內亂特檢組）負責偵辦去年12月3日尹錫悅在頒布非常戒嚴時所涉的「外患罪嫌」，該特檢組今（10）日正式將南韓前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯、前國軍防諜司令官呂寅兄等人依涉嫌一般利敵與濫用職權等罪起訴。

其中，特檢組還認為金龍顯涉嫌妨礙公務執行、偽造文書與教唆偽造文書等罪。而負責指揮無人機作戰的國軍無人機作戰司令官金容大，則被依涉嫌濫用職權、教唆毀損軍物、洩漏軍事機密、利用權威妨礙公務執行、偽造公文等罪不拘留起訴。

＞＞參考：北韓聲稱平壤遭無人機入侵 南韓軍方回應！控「多次」空飄垃圾氣球

▲北韓去年10月指控，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤，經比對後發現該無人機的機型，與南韓國軍節（10月1日）閱兵典禮時所亮相的無人機相同。（圖／達志影像／美聯社）

內亂特檢組指控，尹錫悅、金龍顯、呂寅兄等人為了創造出利於宣布緊急戒嚴的條件與環境，試圖透過挑釁來導致南北韓軍事對決緊張情勢升溫，損害大韓民國（南韓）的軍事利益。

因此，為了製造出符合宣布緊急戒嚴的名份，尹錫悅等人去年10月指示無人機作戰司令部向北韓首都平壤派出無人機，以軍事手段挑釁北韓，進而導致南北韓緊張情勢升溫。

據悉，北韓國防省發言人去年10月19日公開一張無人機殘骸的照片，宣稱該架無人機13日墜落在平壤直轄市兄弟山區域西浦1洞76人民班地區，由平壤市安全局發現，而北韓國防省與國家保衛省等專門機構的調查結果更指出，該架無人機是由「韓國軍方」無人機作戰司令部部署的「遠距離偵察用小型無人機」。

內亂特檢組指出，由於金龍顯、呂寅兄皆和尹錫悅同樣曾就讀於位在首爾市恩平區的沖岩高中，因此被歸類為「沖岩派」，是尹錫悅極為倚重的心腹，認為金、呂兩人嚴重涉入此案。

內亂特檢組感嘆，「身為總統和國防部長，理應擔負起國家安全保障的責任，卻為了打造出利於宣布戒嚴的環境與條件，而藉機挑動起南北韓軍事衝突，此舉招致嚴重威脅國民生命安全的危機，無法被輕易原諒。」