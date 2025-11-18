北韓3800字痛批美韓峰會　預告祭出反制！南韓回應：無意敵對

▲ 北韓透過官媒發表評論，對美韓聯合聲明表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓18日透過官媒發表長篇論評，強烈抨擊美韓峰會事實清單及安保會議（SCM）聯合聲明，怒轟「對抗企圖再度官方化、政策化」，更警告將採取「更正當且現實的應對措施」。

北韓在《朝中社》長達3800字的評論中，逐條批評美韓聯合聲明內容，「共同協議文件盡顯與我國敵對到底的對抗意志，以及美韓同盟未來將更加危險的真相」，認為此次峰會清楚揭示川普政府對北韓政策基礎。

針對美韓在聲明中使用「北韓完全無核化」而非「朝鮮半島完全無核化」的表述，北韓痛批這是「否定我國實體與存在的行為」。北韓更直言，美國要求履行過去自行撕毀的美朝協議完全是「無恥的極致」。儘管美韓在聲明中表達重啟美國與北韓對話的意願，但北韓反覆表態，只要談及「無核化」就不會同意對話。

對於美國批准南韓建造核動力潛艦，北韓稱此舉「不僅是朝鮮半島地區，將使亞太地區軍事安全情勢不穩定，並在全球範圍內造成核管制失控的嚴重事態發展」，更警告南韓擁有核潛艦是為走向「自主核武裝」鋪路，必將引發區域內「核骨牌效應」，掀起更激烈的軍備競賽。

北韓也對美韓聲明提及航行自由及維護台海和平穩定重要性表示不滿，批評這是「否定區域內主權國家的領土完整及核心利益」，與中國立場一致。此外，北韓還抨擊美國同意南韓取得鈾濃縮及核燃料再處理權限，稱這是為南韓成為「準擁核國」布局。

不過，北韓選擇以《朝中社》論評形式回應，而非以當局名義發表正式聲明，未點名批評美國總統川普或南韓總統李在明，也未刊登於對內媒體《勞動新聞》。

南韓統一部人士認為，這是北韓「調整尺度後的應對」，內容僅重複既定立場，措辭相對冷靜克制。李在明辦公室則回應，政府「無意敵視或對抗北韓」，將持續努力緩解兩韓緊張及重建信任。