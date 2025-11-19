普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

▲顧立雄19日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

新版全民國防手冊今（19日）起分4批次普發每家戶，印製、運送、發放等3項作業經費共約6447萬餘元，平均一本約5.86元，其印製經費，國防部申請第二預備金支應，辦理公開招標，決標金額4279萬元，但藍委王鴻薇質疑此案是特意避開立法院備查。對此，國防部長顧立雄回應，普發紙本是在面對任何緊急狀態、重大災害情況下，能夠確保國人的財產、生命安全等的必要做法，所以用公開招標方式，沒有任何規避的情形。

國防部9月16日發布新版的全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，主軸為「有準備、更安全」，昨再公布「二版」，且依照總統賴清德指示，今起分4批次普發給全國約983萬餘戶，一戶一本；此外，為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士（英文版）等需求，總計印製1100萬本。

普發區分印製、運送、發放等3層次的預算規劃。印製方面，國防部表示，依行政院指導，申請第二預備金支應，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為新台幣4279萬元。但王鴻薇說，第二預備金往往用於少見特殊事故或緊急情況，如重大天災，且每筆動支金額超過5000萬元案者，應先送請立法院備查，指引手冊的費用是特意編列在備查門檻以下。

對此，顧立雄19日在立法院受訪時表示，全民國防手冊是參照瑞典、芬蘭、捷克等普發相關紙本手冊的國家，那因為國防部推這手冊後也獲得相關好評，再加上認為應該要避免數位落差，所以普發紙本也是在面對任何緊急狀態、重大災害情況下，能夠確保國人的財產、生命安全等的必要做法，所以用公開招標方式，沒有任何規避的情形。